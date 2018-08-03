Нацразведка США явных признаков вмешательства России в выборы не обнаружила. То есть, оно как бы есть, а как бы и нет. Как воздух: дышишь, а не видишь. Все сходится. Россия им нужна как воздух. Но только для того, чтобы его испортить.

Нужна как воздух. Шеф Нацразведки США нашел России "соучастников" Your browser does not support HTML5 audio

Все-таки надо бы им подыскать замену 75-летнему директору Нацразведки Дэну Коутсу. Он становится невыносимым, как старик Ласкер в комментариях Остапа Бендера. Тоже дошел до пошлых вещей. Пусть и не обкуривает противников дешевыми сигарами, но делает все, чтобы испортить атмосферу. Обвинил Россию во вмешательстве уже и в промежуточные выборы в конгресс за три месяца до них "с целью ослабить и разделить США". А на вопрос "частные это лица или Кремль?", ответил, что "и те, и эти". Вроде как глава спецслужбы – как не поверить.

Чуть больше года он в этой должности, но в душе так и остался сенатором, поскольку не понял специфики тайного ведомства. Главное здесь все же – это шевелить не языком, а извилинами. Ведь ладно, что заговаривается. Этим, в смысле, теорией заговора, у них все грешат. Так он же и проговаривается. Сказал, что Россия не единственная, кто пытается влиять на политическую ситуацию в Штатах. Мол, и у других государств есть и возможность, и желание использовать такой вид деятельности. И хотя он их так и не назвал, это новое слово в этом деле. И оно вряд ли понравится коллегам Коутса из прочих американских разведок, коих здесь числом 17. По сути, "сдал" всех.

Получается, зря едят свой хлеб. Если борьба с одной Россией породила лишь ее "соучастников". Опять же, если еще кто-то кроме России может на них повлиять, то почему санкции за это – против России. Она, как они утверждают, тоже только может. Что касается влияния, то о нем лишь говорят. Вообще, ни в одной разведке мира руководители не говорят так много, как в США. Но Коутс и в США перещеголял всех. Сдержанность явно не относится к числу его добродетелей. Когда он позволил себе вслух и в присутственном месте подвергнуть остракизму готовность президента встретиться в Белом доме с Путиным, тут же пошли слухи о том, что это будет стоить ему карьеры.

Но стал он на всех углах кричать, что его не так поняли. А как же его понять, если он ничего не говорил. Кроме "да что вы", "повторите я не расслышал", "хорошенькое дело". В общем, как бы источал сарказм. Простили. Но, вероятно, все же опасаясь отставки, он ухватился за единственно возможную соломинку. Грубую антироссийскую риторику. Трамп же не посмеет убрать директора спецслужбы без того, чтобы не навлечь на себя критику еще и за расправу над патриотом. И вроде бы надлежит ему быть бойцом невидимого фронта. Но гораздо перспективней быть на фронте ненавидимом. Так, чтобы видели. Коутс попал в контекст. Хотя здесь труднее промахнуться.

Сенат опять пытается "защитить американскую демократию от агрессии Кремля". Под такой шапкой идет законопроект о новых, как их называют, "сокрушительных санкциях" против России. В авторах и республиканцы, и демократы. Хотели было наказать за Солсбери, но решили не изобретать велосипед. Пусть Британия крутит его педали вечно. У них же для наезда есть и телега прошлого. Что выдумывать, если и Крым российский, и Россия существует, и выборы в конгресс какой-нибудь из двух партий все равно не понравятся. Стало быть, лучше заранее объявить причину поражения.

Санкции – их доказательство от противного. Если их вводят, значит есть за что. Наказания же без вины не бывает. Хотя Жеглов не говорил, что за одну и ту же вину наказания могут быть бесконечными и разными. Между тем и Коутс признал, что явных признаков вмешательства его служба не обнаружила. То есть, оно как бы есть, но его как бы и нет. Оно как воздух. Дышишь, а не видишь. Но знаешь, что без него не жить. Все сходится. Россия им нужна как воздух. Но только для того, чтобы его испортить.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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