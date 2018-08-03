Роберт Мугабе, изгнанный с поста президента своими же соратниками, "отблагодарил" их сполна. Поддержкой "Движения за демократические перемены", главной из которых как раз и считалось свержение Мугабе. И это не единственный парадокс выборов в Зимбабве.

"Крокодиловы слезы". Мнангагва возглавил Зимбабве "малой кровью" Your browser does not support HTML5 audio

Когда ЦИК Зимбабве начинал подсчет, их количество еще совпадало. В смысле, голосов и людей, что отдали эти голоса оппозиционному Нельсону Чамизе. Когда расчет закончили, голоса, может, остались в том же числе, а вот людей стало меньше. К моменту объявления результатов шестеро из них уже не узнали, что погибли напрасно. Что в столице Хараре, которой они вместе с прочими мятежниками едва не устроили "харакири", их кандидат одолел действующего правителя с двукратным превосходством. И это ему не помогло. Как и попытка взять свое силой. У Эммерсона Мнангагвы все равно больше. 50,8%.

Иначе говоря, отрыв – как кот наплакал. Или "крокодил", если учесть его прозвище. И вроде ему удалось отстоять свой пост малой кровью. Но все-таки она была. Хотя по той ситуации, что складывалась здесь до голосования, подобное развитие событий казалось неминуемым. И военным, видимо, тоже. Поэтому они сразу встретили уличный протест согласно присяге. Избиркому потребовалось время. Три дня он то ли перепроверял цифры, то ли не решался их озвучить, полагая, какой будет реакция. Но за Мнангагву в итоге проголосовало еще и оружие. Вероятно, оно и добавило ЦИК уверенности.

Впрочем, и до его применения можно было говорить, что в таких условиях он еще не работал. Когда самые авторитетные политологи отказывались от прогнозов, чтобы не попасть впросак. Здесь лет сорок такого не случалось, чтобы заранее не знали победителя. Это были первые президентские выборы без, казалось, вечного Роберта Мугабе. То есть, это были первые выборы как выборы. Хотя совсем без него тоже не обошлось. Бывший, как его называли, диктатор, изгнанный своими же соратниками, "отблагодарил" их открытой поддержкой антиправительственного "Движения за демократические перемены", главной из которых как раз и считалось свержение Мугабе.

Но потому они и рассчитывали на увесистый электоральный ресурс, что свержение Мугабе осталось единственным достижением его сменщика. Мнангагва, правда, провозгласил не только себя, но и реформы, однако убедить людей, что их должен проводить он, у него не получилось. Впрочем, у него и было-то всего 9 месяцев. За это время сумел доказать, что за доброту душевную "крокодилом" не назовут. Хотя доброта душевная – это последнее, что требовалось от создателя главной спецслужбы Зимбабве и куратора всех силовых структур. Хорошо курировал, коль они отплатили ему тем же.

Военные помогли ему сбросить Мугабе. Они же отстояли его и сейчас. Правда, на этот раз им уже пришлось стрелять. Но эти звуки оказались громче, чем все голоса, отданные за Чамизу. И было бы очень странно, если бы Мнангагва смирился с тем, что расчистил дорогу к престолу не для себя. Между прочим, его жена Оксилия, как и супруга его предшественника Грейс – тоже член руководства правящей партии и активный политик. Президентские амбиции Грейс в итоге и ее мужу стоили власти. Но Мнангагву может миновать чаша сия. Ведь у него в партактиве еще и сын.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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