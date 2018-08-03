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Гнет свою линию, или Карпатский перевал Виктора Орбана

(обновлено: 18:25 03.08.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Будапеште. 2 февраля 2017Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Будапеште. 2 февраля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал Румынии предложение, на которое та пока что не отреагировала. Зато Киев "поднялся на дыбы". В чем же дело?

Лето, солнце, горы, румынский курорт  Бэиле-Тушнад. И вдруг, как неожиданная летняя гроза – заявление венгерского гостя. Премьер-министр Виктор Орбан предложил Бухаресту развивать сотрудничество в Карпатском регионе. Дескать, это пойдет на благо и экономике, и даже обороноспособности двух стран. Небольшой нюанс: в саму Венгрию отроги Карпат  заходят только чуть-чуть. Причем с севера, из Словакии. А вот в Румынии Карпатские горы занимают почти половину территории (далее их невысокие хребты тянутся в соседнюю Украину). Еще один немаловажный нюанс: в Румынии именно в Карпатах проживает значительное венгерское меньшинство: венгры-секеи, которые мечтают получить автономию.    

Надписи на украинском и венгерском языках на указателе в городе Берегово в Закарпатской области Украины
© AFP 2018 / Sergiy Gudak
Политолог: отношение Киева к венграм чревато большими проблемами
На первый взгляд, идея венгерского премьера заслуживает всяческого внимания. Совместно развивать регион, насыщать его  автомагистралями, железными дорогами и энергосетями, привлекать инвестиции – дело, в принципе, благое. Ну и заодно венгры-секеи в Румынии могут превратиться из потенциального "яблока раздора" в объединяющий фактор для двух стран. Чем плохо?  

И вот тут появляется третий нюанс. Обрисовав румынским партнерам соблазнительные перспективы "дружбы в Карпатах" (где, собственно, встреча и происходила), Орбан, по сути, предложил Бухаресту дружить против общего "оппонента" – Украины. К тому же венгерский премьер подробно обосновал свои сомнения по поводу реалистичности курса Киева на присоединение к ЕС и к НАТО, чем очень разгневал украинские власти. Ну, а что касается разногласий Киева и Будапешта по поводу положения венгерского этнического меньшинства в Закарпатской области Украины, то они всем известны. 

Кстати, в Румынии венгры-секеи чувствуют себя вполне комфортно: автономии нет, но зато есть университеты, театры и СМИ на венгерском языке. А вот на Украине ситуация для карпатских венгров складывается иная. Над ними нависла угроза насильственной ассимиляции, либо постепенного вытеснения национального меньшинства с его исконной, как считают в Венгрии, территории. Обстановка обострилась после принятия в незалежной закона об образовании.  В нем прописано, что уже в ближайшей перспективе национальные меньшинства не смогут обучаться на родных языках даже в начальной школе. Тема в полной мере актуальна и для граждан Украины румынской национальности. На Украине, в основном в Черновицкой области, проживает значительная румынская община. 

Сторонники партии Фидес премьер-министра Виктора Орбана в Секешфехерваре, Венгрия. 6 апреля 2018
© AP Photo / Darko Vojinovi
Политолог: Венгрия "взялась" за Украину всерьез
Только получится ли из Румынии союзник? Венгрия заняла жесткую позицию по отношению к Украине, грозя ей всяческими карами за проводимую национальную и языковую политику.  Румынские власти тоже критикуют  Киев, но в более спокойном ключе и с постоянной оглядкой на ЕС. А что касается других заявлений Виктора Орбана  в Бэиле-Тушнаде по поводу политики ЕС, в том числе миграционной и отношений Евросоюза и НАТО с Россией, то тут пути-дорожки Венгрии и Румынии расходятся. Украинский вопрос Бухарест, конечно, волнует, но он скорее предпочтет решать его своими силами. Как и действовать в своей части Карпатского региона. Молчание президента Румынии Клауса Вернера по поводу венгерского предложения говорит о многом.   

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik

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