Заклятые друзья: чем Турция ответит на санкции США

В США точно толерантность достигла своего апогея: к союзникам и противникам Вашингтон стал относиться одинаково. И санкциями теперь никого не обделяет.

"Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а…". Турция думает, что делать в ситуации, когда Вашингтон вводит санкции против ее министров. Под меры Штатов попали главы Минюста и МВД республики. Причина – то, что Анкара уже почти два года расследует возможную причастность американского пастора Эндрю Брансона к террористической деятельности на своей территории.

Беспрецедентный случай: одна страна НАТО вводит санкции против другой. Да, это не секторальные или экономические ограничения, а персональные меры, но все равно неприятно. Тем более что под раздачу попали не просто высокопоставленные политики, а государственные министры. Поэтому Анкара уже пообещала достойный ответ на возмутительный, с ее точки зрения, выпад. И последнее турецкое предупреждение уже прозвучало в вежливой форме призыва пересмотреть принятое американцами решение.

Казалось бы, все можно урегулировать полюбовно: Турция возвращает Штатам Брансона, а Вашингтон выдает Анкаре скрывшегося в США турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена. Но конфликт этим исчерпать себя не может. Во-первых, нет правовой базы для таких обменов (американцы Гюлена и вовсе не преследуют), а если бы даже была, желаемого результата это не принесет.

А желаемый результат для Турции – полная независимость от США и безоговорочное лидерство в регионе. Вашингтон, в свою очередь, ради подтверждения своей позиции мирового лидера, диктующего всем свои условия, готов пожертвовать отношениями с Анкарой.

Турция, между тем, вряд ли пойдет на попятную. И вполне может "расчехлить" свои санкции: например, закрыть американцам доступ на авиабазу "Инджирлик", что сильно повредит присутствию западной коалиции в той же Сирии. Или попробовать ограничить судам из Штатов проход по проливу Босфор. Еще вариант – отказаться от покупки американского оружия и техники в пользу российских. В крайнем случае Турция может просто зеркально ответить персональными санкциями. Это будет нечувствительно, но выразительно. Аналитики считают, что Эрдоган даже готов вывести свою страну из НАТО.

При любом раскладе прогнозов на скорое улучшение отношений, которые последовательно деградировали на протяжении уже нескольких последних лет, не сделаешь. Причем США сами открыли ящик Пандоры: сначала вышли из многих международных соглашений, затем – устроили войну пошлин с европейцами, теперь – вводят санкции против союзников по НАТО. Дальше – только больше.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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