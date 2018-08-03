Заклятые друзья: чем Турция ответит на санкции США

"Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а…". Турция думает, что делать в ситуации, когда Вашингтон вводит санкции против ее министров. Под меры Штатов попали главы Минюста и МВД республики. Причина – то, что Анкара уже почти два года расследует возможную причастность американского пастора Эндрю Брансона к террористической деятельности на своей территории.
Казалось бы, все можно урегулировать полюбовно: Турция возвращает Штатам Брансона, а Вашингтон выдает Анкаре скрывшегося в США турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена. Но конфликт этим исчерпать себя не может. Во-первых, нет правовой базы для таких обменов (американцы Гюлена и вовсе не преследуют), а если бы даже была, желаемого результата это не принесет.
А желаемый результат для Турции – полная независимость от США и безоговорочное лидерство в регионе. Вашингтон, в свою очередь, ради подтверждения своей позиции мирового лидера, диктующего всем свои условия, готов пожертвовать отношениями с Анкарой.
При любом раскладе прогнозов на скорое улучшение отношений, которые последовательно деградировали на протяжении уже нескольких последних лет, не сделаешь. Причем США сами открыли ящик Пандоры: сначала вышли из многих международных соглашений, затем – устроили войну пошлин с европейцами, теперь – вводят санкции против союзников по НАТО. Дальше – только больше.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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