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"Верните в страну мир": боксер Усик сказал, что думает об украинской власти

(обновлено: 14:42 02.08.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАлександр УсикАлександр Усик
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Если есть на свете народная дипломатия, то Александр Усик, наверное, лучший дипломат. Киевским властям, которым кажется недопустимой сама мысль о том, что Украина и Россия могут находиться в дружеских отношениях, поучиться бы у чемпиона.

Украинского боксера Александра Усика местное так называемое интернет-сообщество продолжает в меру своих скромных сил оскорблять и обвинять в самых что ни на есть чудовищных для гражданина "молодого европейского государства" прегрешениях. Что на свой ставший уже знаменитым бой он якобы поехал по заказу Кремля и от него же будто бы получил деньги за победу. Что его поведение было неподобающим и позорным. И все в том же духе. Блогеры на то и блогеры, чтобы поливать грязью выдающегося атлета онлайн. При личной встрече они, наверное, выражали бы ему свое восхищение, стремились пожать руку и сделать селфи. 

Боксер Александр Усик
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мнение: Усик в сложной ситуации повел себя очень достойно
Один из министров украинского правительства даже заявил, что ему резал ухо русский язык Усика, на котором он общался с журналистами и коллегами до и после боя в Москве. В общем, совершенно типичная и даже банальная для современной Украины история, получившая новый импульс после того, как Усик отказался от звания "Герой Украины", которое ему хотели официально вручить в Киеве после соответствующего предложения премьера Гройсмана. В ответ на эту инициативу, напомню, боксер заявил, что и так является героем для своей страны. И не нуждается ни в каких наградах от государства. 

Но подвел, а точнее подставил киевский политический бомонд отнюдь не Александр Усик или какой-нибудь не в меру ретивый, дерзкий пользователь соцсетей, "герой онлайна". Сделал это в доску свой, а именно – зам Гройсмана Вячеслав Кириленко. Видимо, по недомыслию. Чиновник увидел в поединке в Москве угрозу созданной пропагандой картине, в которой Россию украинское общество и вся планета должны воспринимать исключительно как агрессора. Он написал следующее: "Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно". 

То есть, если следовать логике правительственного бонзы, мир должен верить в агрессию России. Не оперировать фактами и анализировать происходящее, а именно верить. И именно в агрессию. Выходит, такие люди как Усик разрушают этот карточный домик из лжи и безумных фантазий, а стало быть – представляют угрозу для нынешнего киевского режима. Но главное, местному начальству кажется не просто крамольной, а недопустимой сама мысль о том, что Украина и Россия могут находиться в дружеских отношениях. Вот именно это и есть агрессия. Только информационная. И направлена она исключительно против собственного населения. 

Александр Усик после победы в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе за звание абсолютного чемпиона мира против Мурата Гассиева
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Украинские метаморфозы победы Усика: от зрады до перемоги и обратно
Справедливости ради надо отметить, что некоторые смельчаки в незалежной публично призвали украинских политиков вместо демонстрации досады и злобно-негативной реакции, наоборот, порадоваться за спортсмена. И не извлекать из его победы дивиденды для своей личной карьеры. Сам Александр Усик, как и подобает человеку с гражданской позицией, а не только большому спортсмену, обратился к своим критикам из числа власть предержащих с такими словами: "Лучше бы повысили пенсии и вернули радость тем людям, которые не улыбаются. И верните мир в мою страну". Взвешенные, мудрые, спокойные слова. Ни добавить, ни убавить. И главное – содержательные и сказанные по делу, в отличие от бесконечного пустословия, которое украинские политики неустанно изливают перед телекамерами. Им у Усика учиться надо, а не подвергать его обструкции. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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