С кого ваяли американскую "Свободу"?

А ведь статуя "Свобода, озаряющая мир" вполне могла стоять не в Нью-Йорке, а в Египте! И это была бы не древнегреческая богиня, а обыкновенная крестьянка...

В этот день, …лет назад

Второго августа 1834 года родился Фредерик Огюст Бартольди – французский скульптор, автор знаменитой статуи Свободы. Первоначально он предполагал, что гигантская фигура станет маяком и украшением входа в Суэцкий канал, строительство которого было завершено в 1869 году.

По замыслу Бартольди, это должна была быть египетская крестьянка, одетая в традиционные одежды, с покрывалом на голове и огромным факелом в руке. Скульптор назвал монумент – "Египет, несущий свет Азии". Но власти Египта отклонили проект Бартольди, построив вместо скульптуры обыкновенный маяк.

Скульптор приуныл, но его замысел возродил из небытия друг – писатель и политик Эдуар де Лабулэ. Как-то за обедом Лабулэ, видимо, вдохновясь хорошими напитками, предложил Бартольди сделать и подарить Америке гигантскую статую. Лабулэ был горячим сторонником Севера в американской гражданской войне и считал, что это будет отличный подарок. Дескать, Америка следует за идеалами французской революции.

© Фото : Рафаэль Даминов Обновленный Суэцкий канал

Только вместо женщины Востока было решено изваять нечто похожее на древнегреческих богинь – Афину Палладу, Ариадну или Нику, и переименовать "Египет, несущий свет Азии" в "Свободу, озаряющую мир".

Есть много версий, весьма занятных и пикантных, кто стал моделью, которая вдохновила Бартольди на создание "Свободы". По одной из них, он вылепил поначалу лицо своей матери, а потом прикрепил его к телу любовницы или просто натурщицы (Тут надо, видимо, справиться у Зигмунда Фрейда).

Есть также сведения, что Бартольди позировала Изабелла Бойер. Личность весьма любопытная. Дочь французского кондитера-африканца и англичанки появилась на свет в Париже. Прирожденная авантюристка. В Нью-Йорке она вышла замуж за фабриканта швейных машин Исаака Зингера. Того самого. 52-летний Зингер взял себе в жены девицу аж на 30 лет моложе себя. Известно, что Зингер был страстным поклонником дам. У него только официальных жен было шесть. Но все-таки в его летах стоило бы уже соизмерять желания с возможностями. Изабелла стала его последней женой…

Но сразу начались неприятности: новоиспеченной чете Зингеров пришлось срочно бежать в Лондон, поскольку фабриканта в США обвиняли в двоеженстве. А вскоре Изабелла благополучно овдовела. Как написал Рут Брэндон в книге "Зингер и швейная машина: капиталистический романс", она освободилась от неловкого присутствия мужа, который оставил ее лишь с самыми предпочтительными в обществе атрибутами: состоянием и детьми.

CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist / Эйфелева башня в Париже

Изабелла переезжает в Париж, где становится благодаря красоте и богатству знаменитой личностью. И вот с нее-то Бартольди и ваял "Свободу" для американцев. А почему бы веселой, красивой и богатой вдове не стать символом США? Тем более что сами американцы говорят: Америка – это страна неограниченных возможностей.

Впрочем, сам Бартольди был невысокого мнения об американцах. Он, в частности, говорил, что они не интересуются искусством, только деньгами и что "у американцев нет шарма и вкуса. Америка – это дама, жующая табак".

Стальную опору и каркас для 46-метровой "Свободы" сделал Гюстав Эйфель – создатель знаменитой башни. Ну и, конечно, излишне говорить, что и Бартольди, и Эйфель были масонами. Даже название гигантской статуи – "Свобода, озаряющая мир" – это из масонского лексикона. Всякий сведущий сразу поймет. Как поймет, наверно, любой бывший гражданин СССР, какой партии принадлежат лозунги: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" или "Учиться, учиться и еще раз учиться". Впрочем, тогда и была-то всего одна партия.

Правда, Бартольди на всякий случай получше задрапировал "Свободу" в тунику. Чтобы она не напоминала аналогичный образ художника Эжена Делакруа и чтобы, наверно, не компрометировать свою бывшую любовницу: Изабелла уже вновь вышла замуж – за голландского музыканта Виктора Ройбстета. Он был сыном сапожника, но, тем не менее, был известен в высшем свете Парижа под вполне себе аристократической фамилией, да еще и с титулом – герцог Кампоселице.

Так модель статуи Свободы, олицетворяющая "Liberté, Égalité, Fraternité", стала герцогиней. Хотя вроде бы, имея подобный титул, об "эгалите" как-то говорить неуместно…

А сама по себе статуя Свободы была торжественно открыта 28 октября 1886 года.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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