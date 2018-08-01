Александру Беналля молчать – резона нет. Его же уволили или, как он, наверное, считает, сдали. Это не значит, что он начнет наносить удары, в совершенстве владея информацией о слабых местах своего клиента. Ему достаточно их просто обнажить.

А-ля Беналля. Охранник Макрона скажет все, что знает. Про Макрона Your browser does not support HTML5 audio

И вот уже не до конституционной реформы. И на полуслове застыл лозунг во спасение Европы. И торговая война с США – где-то на втором плане. И даже победа сборной не вдохновляет его, как прежде. Поскольку вспоминают ее не потому, что он, Эммануэль Макрон, под дождем награждал этих мокрых парней. А потому, что и среди них засветился, кажется теперь, вездесущий Александр Беналля. Все только о том и говорят, что, несмотря на формальное отстранение от дел, именно он встречал футболистов на правах официального лица и триумфально въезжал с ними в Париж.

Все вышло гораздо хуже, чем мог представить себе президент Франции даже тогда, когда все-таки выгнал своего первого охранника из Елисейского дворца. И не потому, что из дворца выгнал, а из фешенебельных хором, что на берегу Сены – нет. За этим, наверное, тоже не станет. Просто страну интересует уже не только "дело Беналля", но и тело, и не только Беналля. А за какие такие личные заслуги, хотелось бы ей спросить, 26-летний сын иммигранта из Марокко с весьма скромным образованием стал едва ли не центральной фигурой в окружении главы государства и с привилегиями, которые фавориткам каких-нибудь Людовиков даже не снились.

Но самое тревожное для Макрона даже не в том, что страна в лице депутатов парламентской следственной комиссии об этом лично у Беналля и спросит. А в том, что его бывший согласился сказать национальному собранию правду и ничего, кроме правды. Видимо, подозревая, какой может быть эта правда, Эммануэль заранее назвал действия человека, которому он доверял всего себя, "разочаровывающими" и "предательскими". Разочаровывающими, да. Когда твой телохранитель в свой выходной день – 1 мая – надевает полицейский камуфляж и вместе со спецназом прессует демонстрантов – это, конечно, разочаровывает. Тем более, если его за этим застает камера.

Но он же никого не предавал. Подставлял по глупости своей и агрессивности, быть может, но без задней мысли. Однако именно за нее его теперь и хотят зацепить. И вроде схватили за руку, а приключения ищут совсем на другую часть тела. Причем не его. Александру молчать – резона нет. Его же уволили или, как он, наверное, считает, сдали. Стало быть, за президентское самочувствие он ответственности уже не несет. Это не значит, что он начнет наносить удары, в совершенстве владея информацией о слабых местах своего клиента. Ему достаточно их просто обнажить.

"Александр Беналля никогда не был моим любовником, не зарабатывал 10 тысяч евро, не занимал квартиру в 300 квадратных метров и не имел доступа к ядерному коду", – уже попытался Макрон смешать и смех, и грех. Так же он вел себя и в прошлом году. Тогда тоже никто на расстояние вытянутой свечки не приближался, но все знали, что у него с экс-главой Радио Франции Матье Галле что-то было. Свел все на шутку. "Если за ужином люди говорят вам, что я веду двойную жизнь с Галле, то это моя голограмма".

Ну, голо – не голо, а оснований сейчас побольше грамма. Они в фотографиях. На них Эммануэль и Александр – не разлей вода. Если не знать, что у президента семья – и не угадаешь, кто в ней мужик. Оно, конечно, и два раза – не система. Но, может, про Галле Макрон и не обманывал. Ведь Беналля тогда еще был в фаворе. А может, это он обманывал Беналля…

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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