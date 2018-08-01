Даже Прибалтика, где военных НАТО уже едва ли не больше, чем граждан, и та позавидует. Потому что будет теперь ее "защитников" тянуть туда, откуда тянет: Грузия первой на постсоветском пространстве разрешила марихуану.

Дорога "травка" к обеду. Грузия встречает учения НАТО марихуаной Your browser does not support HTML5 audio

Грузия всегда отличалась гостеприимством. Но так она еще никого не встречала. Это вам не банальный хлеб-соль и даже не просто рог с вином. Более трех тысяч военнослужащих из 13 стран – в основном, НАТО – получат то, о чем даже мечтать не могли. Четвертый раз они собираются здесь в таком боевом формате, но только сейчас поймут, почему эти учения называются "Достойный партнер". Снять запрет на марихуану – это действительно достойно партнера. К началу маневров конституционный суд Грузии отменил все санкции за употребление каннабиса.

Теперь это можно делать везде, кроме школ, общественного транспорта и мест скопления людей. Поскольку любая форма наказания за легкие наркотики, цитата, "противоречит праву человека на свободное развитие и самостоятельный выбор форм отдыха". Про отдых и не поспоришь: кто-то отдыхает на диване, кто-то на травке, а кто-то и с "травкой" на диване. Но что касается "свободного развития", то это они, скажем так, не договорили. Тут же еще и право на свободный "полет", на туман в голове, на психоз, на "хи-хи" и, само собой, на "поесть и попить чего-нибудь сладенького".

Так что дорога ложка к обеду. Но еще дороже – "ножка". В смысле, "козья". Впрочем, по грузинским меркам теперь можно сразу и коробок. Правда, это еще дороже. Конечно, с высадкой вооруженных тысяч это просто так совпало. Но как символично. В Тбилиси ведь давно пытаются доказать, что Грузия ничуть не отстает от стран альянса. И вот вам, пожалуйста, как минимум от двух – точно. Жаль, они-то как раз своих солдат сюда и не прислали. Канадцы и голландцы, у которых это дело тоже легализовано, почувствовали бы себя здесь как дома.

Хотя и у них, надо полагать, еще все впереди. "Дрессируют" себя натовцы в этих местах регулярно, практически не выводятся, меняя лишь состав, численность и название маневров. А теперь их отсюда и вовсе не выкуришь. Даже Прибалтика, где военных уже едва ли не больше, чем граждан, и та позавидует. Потому что будет теперь ее "защитников от России" тянуть туда, откуда тянет. Грузия первой на постсоветском пространстве разрешила марихуану. Пусть здесь и не медом намазано, но дым и слаще, и приятней.

При этом она не собирается бежать впереди "паровоза". Скромно дожидается своей очереди, когда и ей позволят "вспыхнуть" по-взрослому. И это уже не только про наркотик. Как и главный аргумент конституционного суда в пользу его свободного хождения. Он заключался в том, что человек употребляющий наносит вред лишь самому себе. Поэтому, дескать, и бог ему судья, а не судья. По сути, то же самое можно сказать и о членстве Грузии в НАТО. И вроде бы она на него не подсела, но надышалась, похоже, так, что не соскочит. Слабенькая – лишь запаха хватило, чтоб оказаться в плену фантазий и галлюцинаций.

Но теперь не в одиночестве. Сторонники здорового образа жизни уверяют, что "наркотическая вольность" приведет к наплыву в страну "туристов" определенной категории. Или даже определенного контингента. Так это значит, что контингенту натовцев, наконец, будет с кем здесь повоевать. И, самое главное, за что.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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