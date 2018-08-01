Финальная точка в деле "банды ГТА": виновны по всем пунктам

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Московский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении так называемой "банды ГТА", терроризировавшей жителей Москвы и Подмосковья несколько лет назад. Фирменным стилем преступников были шипы, раскиданные на дороге. Останавливающиеся водители автомобилей с проколотыми шинами подвергались жестоким нападениям и грабежам. Злодеи использовали в своей грязной работе огнестрельное оружие, бейсбольные биты и другие подручные средства. Их жертвами становились пенсионеры и студенты, продавцы и бизнесмены. Вычислить группировку и найти нечто характерное в мотивах и особенностях преступлений было крайне сложно: над этой задачей работали сразу два оперативных штаба, а расследование курировали главы силовых ведомств. Общество тоже не оставалось безучастным: в соцсетях создавались специальные странички, гражданские активисты патрулировали подмосковные трассы, где совершались убийства.
Через три года после уничтожения главаря, во время одного из судебных заседаний, содержащиеся под стражей обвиняемые предприняли попытку побега. Итог: трое из них были застрелены правоохранителями. Оставшиеся в живых участники криминального сообщества обвиняются в убийствах 17 человек и нескольких покушениях. Кроме того, в бандитизме и разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия, похищении документов.
Прокурор попросил приговорить четверых обвиняемых к пожизненному заключению, еще одного – к 25 годам колонии. В среду в Мособлсуде началось оглашение приговора. Из-за большого объема оглашение, по подсчетам секретаря суда, займет около шести дней.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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