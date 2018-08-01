Финальная точка в деле "банды ГТА": виновны по всем пунктам

В среду в Мособлсуде началось оглашение приговора членам "банды ГТА", убивавшим людей на подмосковных дорогах. Вычислить группировку и задержать бандитов было крайне сложно – но это было сделано.

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Московский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении так называемой "банды ГТА", терроризировавшей жителей Москвы и Подмосковья несколько лет назад. Фирменным стилем преступников были шипы, раскиданные на дороге. Останавливающиеся водители автомобилей с проколотыми шинами подвергались жестоким нападениям и грабежам. Злодеи использовали в своей грязной работе огнестрельное оружие, бейсбольные биты и другие подручные средства. Их жертвами становились пенсионеры и студенты, продавцы и бизнесмены. Вычислить группировку и найти нечто характерное в мотивах и особенностях преступлений было крайне сложно: над этой задачей работали сразу два оперативных штаба, а расследование курировали главы силовых ведомств. Общество тоже не оставалось безучастным: в соцсетях создавались специальные странички, гражданские активисты патрулировали подмосковные трассы, где совершались убийства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Члены "банды GTA", обвиняемые в серии убийств водителей в Мособлсуде во время оглашения приговора. 1 августа 2018

В самой банде царила жесточайшая дисциплина и беспрекословное подчинение главарю, каждый ее член имел собственное прозвище и выполнял строго определенную работу. Искусство конспирации и природный артистизм помогали бандитам в течение нескольких лет изображать из себя добропорядочных работников. До сих пор остается не до конца понятным, только ли корысть была побудительным фактором преступной деятельности. Во время одного из обысков у членов банды была обнаружена экстремистская литература. В 2014 году лидер ОПГ был ликвидирован при задержании, а его самые активные подельники через несколько дней арестованы. Впрочем, некоторые из них до сих пор скрываются.

Через три года после уничтожения главаря, во время одного из судебных заседаний, содержащиеся под стражей обвиняемые предприняли попытку побега. Итог: трое из них были застрелены правоохранителями. Оставшиеся в живых участники криминального сообщества обвиняются в убийствах 17 человек и нескольких покушениях. Кроме того, в бандитизме и разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия, похищении документов.

Прокурор попросил приговорить четверых обвиняемых к пожизненному заключению, еще одного – к 25 годам колонии. В среду в Мособлсуде началось оглашение приговора. Из-за большого объема оглашение, по подсчетам секретаря суда, займет около шести дней.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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