Судят по себе: США подозревают, что КНДР прячет "барашка в ящике"

Разведка США заподозрила КНДР в строительстве новых межконтинентальных ракет. Сами ракеты, естественно, в глаза никто не видел. Но для американцев это не аргумент. Скорее повод обвинить Пхеньян в срыве сингапурских договоренностей.

По данным американской разведки, Северная Корея не отказалась от своей ракетной программы. Речь идет о строительстве как минимум двух межконтинентальных баллистических ракет, которые способны долететь до США, пишет The Washington Post.

Сами ракеты представители спецслужб США, естественно, не видели. Все их сведения основываются на снимках космических спутников, которые были сделаны за последние недели. Но и на этих снимках ракет нет. Там лишь зачехленные тягачи, на которых, как указывается, ранее перевозили именно такие ракеты. Вообще, на зачехленных тягачах можно представить себе все что угодно. Вспомните Маленького принца и нарисованный ящик, в котором сидит тот самый барашек.

Но американскую разведку трудно заподозрить в любви к аллегорической повести. Тут скорее хорошо отработанный сценарий: громкие обвинения, не подкрепленные никакими доказательствами. Удивительно, как обошлось без формулировки "весьма вероятно", столь популярной у англосаксонских спецслужб.

Впрочем, почему эти обвинения звучат сейчас, тоже понятно. В Вашингтоне хотят показать, что Пхеньян не выполняет договоренности, которые были достигнуты во время встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре. Тогда речь шла о ядерном разоружении КНДР. И после этой встречи Северная Корея предприняла несколько важных шагов. В том числе снесла полигон, где проводились испытания ядерного оружия, и демонтировала оборудование на полигоне Сохэ, откуда производились запуски ракет со спутниками.

Но к этому, видимо, оказались не готовы сами США. А как известно, лучшая защита – это нападение. Сначала госсекретарь США Майк Помпео, выступая на прошлой неделе в сенате, заявил, что, по его данным, КНДР не остановила работы над созданием ядерного оружия, а перенесла их на засекреченный объект Кангсон. При этом глава Госдепа не ответил на вопрос, создает ли Северная Корея новые средства доставки. Теперь – загадочные снимки со спутников.

Только запугать КНДР вряд ли удастся. Язык ультиматумов там вообще не воспринимают. Да и доверия к обвинениям со стороны Вашингтона нет. Такая уж репутация: то от слов отказывается, то соглашения разрывает. Вот и получается, что судит о других в основном по себе.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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