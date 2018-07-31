Судят по себе: США подозревают, что КНДР прячет "барашка в ящике"

По данным американской разведки, Северная Корея не отказалась от своей ракетной программы. Речь идет о строительстве как минимум двух межконтинентальных баллистических ракет, которые способны долететь до США, пишет The Washington Post.
Но американскую разведку трудно заподозрить в любви к аллегорической повести. Тут скорее хорошо отработанный сценарий: громкие обвинения, не подкрепленные никакими доказательствами. Удивительно, как обошлось без формулировки "весьма вероятно", столь популярной у англосаксонских спецслужб.
Впрочем, почему эти обвинения звучат сейчас, тоже понятно. В Вашингтоне хотят показать, что Пхеньян не выполняет договоренности, которые были достигнуты во время встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре. Тогда речь шла о ядерном разоружении КНДР. И после этой встречи Северная Корея предприняла несколько важных шагов. В том числе снесла полигон, где проводились испытания ядерного оружия, и демонтировала оборудование на полигоне Сохэ, откуда производились запуски ракет со спутниками.
Только запугать КНДР вряд ли удастся. Язык ультиматумов там вообще не воспринимают. Да и доверия к обвинениям со стороны Вашингтона нет. Такая уж репутация: то от слов отказывается, то соглашения разрывает. Вот и получается, что судит о других в основном по себе.
Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.
Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем!