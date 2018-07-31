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Судят по себе: США подозревают, что КНДР прячет "барашка в ящике"

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© AP Photo / Evan VucciЛидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. 12 июня 2018Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Разведка США заподозрила КНДР в строительстве новых межконтинентальных ракет. Сами ракеты, естественно, в глаза никто не видел. Но для американцев это не аргумент. Скорее повод обвинить Пхеньян в срыве сингапурских договоренностей.

По данным американской разведки, Северная Корея не отказалась от своей ракетной программы. Речь идет о строительстве как минимум двух межконтинентальных баллистических ракет, которые способны долететь до США, пишет The Washington Post.  

Лидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре
© AP Photo / Evan Vucci
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Сами ракеты представители спецслужб США, естественно, не видели. Все их сведения основываются на снимках космических спутников, которые были сделаны за последние недели. Но и на этих снимках ракет нет. Там лишь зачехленные тягачи, на которых, как указывается, ранее перевозили именно такие ракеты. Вообще, на зачехленных тягачах можно представить себе все что угодно. Вспомните Маленького принца и нарисованный ящик, в котором сидит тот самый барашек. 

Но американскую разведку трудно заподозрить в любви к аллегорической повести. Тут скорее хорошо отработанный сценарий: громкие обвинения, не подкрепленные никакими доказательствами. Удивительно, как обошлось без формулировки "весьма вероятно", столь популярной у англосаксонских спецслужб. 

Впрочем, почему эти обвинения звучат сейчас, тоже понятно. В Вашингтоне хотят показать, что Пхеньян не выполняет договоренности, которые были достигнуты во время встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером  Ким Чен Ыном в Сингапуре. Тогда речь шла о ядерном разоружении КНДР. И после этой встречи Северная Корея предприняла несколько важных шагов. В том числе снесла полигон, где проводились испытания ядерного оружия, и демонтировала оборудование на полигоне Сохэ, откуда производились запуски ракет со спутниками.

Военнослужащие у входа в шахту для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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Но к этому, видимо, оказались не готовы сами США. А как известно, лучшая защита – это нападение. Сначала госсекретарь США Майк Помпео, выступая на прошлой неделе в сенате, заявил, что, по его данным, КНДР не остановила работы над созданием ядерного оружия, а перенесла их на засекреченный объект Кангсон. При этом глава Госдепа не ответил на вопрос, создает ли Северная Корея новые средства доставки. Теперь – загадочные снимки со спутников. 

Только запугать КНДР вряд ли удастся. Язык ультиматумов там вообще не воспринимают. Да и доверия к обвинениям со стороны Вашингтона нет. Такая уж репутация: то от слов отказывается, то соглашения разрывает. Вот и получается, что судит о других в основном по себе. 

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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