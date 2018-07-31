Трамп – не первый президент Соединенных Штатов, кому пришла в голову мысль организовать "арабское НАТО". Но именно при нем, как он считает, появились для этого подходящие условия.

Пушечное MESA. США решили натравить на Иран "арабское НАТО" Your browser does not support HTML5 audio

Что бы там ни напророчили СМИ, никаких боевых действий против Ирана США не предпримут, по крайней мере, до октября. И после октября, видимо, тоже. Во всяком случае, знатоки уже говорят, что попытка Вашингтона сколотить антитегеранскую коалицию из стран Ближнего Востока обречена на провал. Но пока в самом Вашингтоне от нее не отказались, американцы вряд ли полезут на рожон. Как минимум чтобы доказать, что им важно мнение их мусульманских партнеров. Для того, собственно, Белый дом и зазывает этих правителей к себе на саммит, чтобы по осени их пересчитать.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Кувейт, Катар, Египет, Иордания. В общем, "Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта…Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета". Трамп – не первый президент Соединенных Штатов, кому пришла в голову мысль организовать "арабское НАТО". Но именно при нем, как он считает, появились для этого подходящие условия. Это и раздражающее суннитов влияние на регион шиитского Ирана, и желание главного средь них – Эр-Рияда – самому на всех влиять. Саудиты поэтому – первые из аравийских монархий, кому эта идея пришлась по душе.

"Рейтер", ссылаясь сразу на несколько высокопоставленных источников в США и в Аравии, называет это "инициативой Белого дома по более глубокому сотрудничеству в области противоракетной обороны, военной подготовки, борьбы с терроризмом". Ну и для комплекта – "по укреплению экономических и дипломатических связей". Блок же как бы тоже военно-политический. По тому же натовскому принципу: "один за всех и все за одного". И с тем же "д’Артаньяном". Правда, в отличие от оригинала Штаты планируют быть не "в" его ближневосточной копии, а "над" ней.

Свою задачу они видят в том, чтобы сбить группировку, натравить ее на Иран, а самим, как учил Чапаев, "из какого-нибудь возвышенного места наблюдать всю картину боя". Хотя теоретически, как любят говорить на Западе, и этот союз создается не против третьей стороны, а как бы вообще. Вашингтону это же на самом деле удобно. Собрать всех в кучу и приказать один раз. А не повторять одно и то же, разъезжая по их столицам, лебезя и уговаривая. Опять же в этой компании точно не надо будет никого заставлять платить 2 процента. Если уж подпишутся, то не для того, чтобы экономить. А если для того, то Белый дом не станет переживать. Он-то не подпишется.

Другое дело, что и для "арабского НАТО", если делать его по североатлантическому образу и подобию, нужен общий враг. Но в том-то и проблема, что Иран таковым здесь считают не все. Даже в ОАЭ не каждый эмират относится к нему одинаково плохо. А Катар после того, что устроили ему соседи с Эр-Риядом во главе, так и вовсе будет дружить с кем угодно, лишь бы в пику саудитам. В Катаре, впрочем, находится крупнейшая в регионе военная база США. Поэтому ему придется дружить с теми, с кем ему скажут. А может, ему даже и не скажут, против кого он уже дружит – просто поднимут с его территории самолеты с бомбами и все, уже не отвертится.

Как и все они, если впрягутся в этот, как его назвали, "Стратегический альянс на Ближнем Востоке". Сокращенно – MESA. Хотя что такое быть сокращенным они узнают, когда поймут, что для США они – "пушечное" MESA.

Автор Михаил Шейнкман,радио Sputnik

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