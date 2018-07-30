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Новая география Украины: от первых землепашцев до "кризисных" соседей

(обновлено: 18:45 30.07.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкФлаг ЕС на площади Независимости в КиевеФлаг ЕС на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Главная проблема Украины – граница с Россией. Киеву всеми силами нужно стремиться в Европу – это еще князь Владимир больше тысячи лет назад понимал… Зачем украинцам забивают головы такой "незалежной" ересью?

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Исторические нелепости, фабрикуемые с пугающим постоянством на Украине, уже не веселят. Конечно, встречаются довольно забавные пассажи типа: "Непреодолимая тяга к звездам – это особенность украинского характера. Она нашла проявление в ракетостроении и освоении космического пространства. Украинцы в этой области сделали больше, чем все народы мира вместе взятые". 

День знаний в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
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"Что они курят и что они пьют?" Экс-депутат Рады об украинских учебниках
Или вот еще: "Украинцы – древнейшая в мире земледельческая нация. Сегодня генетически украинской, трипольской пшеницей, которую завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину, кормится весь мир".   И это не анекдоты. Это цитаты из учебника географии для 8 класса, одобренного Министерством образования и науки Украины, которые поразили даже депутатов Рады. 

Впрочем, это пособие изобилует и совсем несмешными опусами, откровенно антироссийского характера. Вот, например:  "Украинцы тысячелетиями были непреодолимым щитом между Азией и Европой, защищая последнюю от набегов кочевых племен. И разве не то же самое происходит сегодня, когда украинские герои-воины противостоят на Донбассе имперским амбициям России".

Характеризуя политико-географическое положение Украины, авторы указывают, что главный недостаток этого положения – "наличие непосредственной границы с Россией". И вообще, "соседство Украины с такими кризисными государствами, как Беларусь, Молдова и Россия – очень невыгодно. А выгодно соседство со странами Европейского союза, Польшей, Словакией, Венгрией. Они служат Украине примером в достижении евроинтеграционных устремлений".

Думается, авторы учебника прекрасно знают, что делают. Более того, выполняют вполне определенный заказ. Их "европейские пассажи" очень хорошо согласуются с лозунгами нынешних властей. За примерами далеко ходить не надо. Буквально на днях президент Украины заявил, что крещение Руси было, ни много ни мало, европейским выбором князя Владимира. То, что это не соответствует исторической правде, что выбор был Византийский, для Порошенко не имеет значения.  Главное – указать главный вектор движения Украины – прочь от России.

Флаг Хорватии
© Flickr / ahenobarbus
И хорваты тоже. Новые открытия украинских "ученых"
К счастью, не все готовы бездумно принимать всю эту "незалежную" ересь за чистую монету. Это ясно даже из того, как в Киеве отмечали 1030-летие Крещения Руси. Сначала четверть миллиона верующих пришли на крестный ход, который провела Украинская православная церковь московского патриархата.

А неканонический киевский патриархат на следующий день собрал гораздо меньше последователей, несмотря на административный ресурс и усилия властей. 

Здравомыслящих людей на Украине все же большинство, по крайней мере, хочется так думать. Но если детям со школьной скамьи рассказывать, что главная беда Украины – это соседство с Россией, они могут в это и поверить.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik

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