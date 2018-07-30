Власти начали готовить Соединенное Королевство к тому, что ему придется расстаться с ЕС врагами. А иначе как, если кабинет, по имеющимся данным, собирается из-за действий Евросоюза использовать армию.
"Армейский магазин". Бросит ли Британия против Brexit'а войска?
Она бы еще сказала, что "я могу предложить вам только пот, кровь и слезы". Да, это был бы плагиат. Да и ситуация у Черчилля тогда больше располагала к такому пафосу – Великобритания вступала во Вторую мировую войну. Но ведь и Мэй сейчас, по сути, ничего другого предложить стране не может. Кроме пугающей перспективы и, как выясняется, армии. При этом премьере у Лондона с Брюсселем по-хорошему, видимо, не получится. Власти начали готовить Соединенное Королевство к тому, что ему придется расстаться с ЕС врагами. А иначе как, если кабинет, по данным The Sunday Times, из-за действий Евросоюза собирается использовать вооруженные силы.
Звучит зловеще. Правда, не для Евросоюза, а для самой Британии. Войска, как пишет издание, понадобятся ей при "жестком" Brexit'е. Это когда не выход, а разрыв. Без оглядки и без соглашения. То есть, в каком-то смысле, тоже из окружения с боями. В правительстве полагают, что это приведет к дефициту всего жизненно необходимого из-за блокировки портов. Невысокого же оно мнения о гуманизме своих пока еще партнеров по единому европейскому сообществу. На случай их кровожадности, в коей, похоже, кабмин не сомневается, уже разработан план по экстремальному снабжению населения продуктами, топливом и медикаментами.
Этим-то и займутся военные с помощью вертолетов и грузовиков, чтобы в самые труднодоступные места. Не то чтобы им это было не свойственно. Тем паче все равно без дела сидят и русских боятся. Но подобными вещами они занимаются в период серьезных кризисов. Иначе говоря, нынешнее поколение пожалуй что и не знает, как это. Чтобы было проще войти в процесс, Британию потихоньку приучают к жизни по законам военного Brexit'а. Торговые сети и аптеки уже запасаются впрок. А некоторые магазины предупредили даже, о ужас, о перебоях с чаем. А это – святое, как посягательство на корону. Потому что война войной, а файв-о-клок по расписанию.
А расписания-то того только до марта и осталось. Потом все как отрезало. В министерстве обороны сообщили, что официальный приказ открыть "военторг" пока не поступил, но войска готовы выполнить его по первому требованию. Тем более что такая работа по нутру нынешнему главе ведомства Гэвину Уильямсону. Он же в политику как раз из торговли пришел. И уже успел явить свою базарную сущность. Опять же гражданские деньги ему на военные нужды нужны, а Мэй не дает.
Кстати, возможное использование вооруженных сил в спасении населения от Brexit'а – это первая новость после того, как премьер объявила, что теперь она лично будет вести переговоры о разводе с ЕС. Судя по всему, talks пока без толка. Она по-прежнему склоняется к сценарию "мягкого" расставания – это как бы уйти в принципе, но остаться в выгодных европейских проектах в частности. Однако, похоже, уже понимает, что и рыбку съесть и на шпагат сесть вряд ли получится. Во-первых, и сама не в том возрасте. Во-вторых, и Великобританию может "порвать" в районе Шотландии или Северной Ирландии.
Brexit – это же как телепортация или трансгрессия, если по "Гарри Поттеру". Нужно четко знать, куда ты хочешь попасть, сконцентрироваться на желании и спокойно, без суеты, крутнуться на месте. У Мэй пока получается только последнее и то не без суеты. А это значит, что "расщеп" неизбежен. Ведь в этом деле еще и сверхспособности необходимы. А их, как мозги – в магазине не купишь. Даже в армейском.
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