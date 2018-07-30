Все пропало. Бывший посол США рыл яму России, а попал в нее сам

Нечего на Россию пенять, коли в своем глазу не видел и бревна. Бывший посол США в России Майкл Макфол сейчас очень расстроен. И в этом тоже "виновата" Россия.

Как-то странно быть знатоком России и не знать русских поговорок. Но теперь уж поздно сокрушаться, дороги назад нет и в прямом и переносном смысле. Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил о конце своей научной карьеры из-за российских санкций.

В интервью американскому телеканалу MSNBC он посетовал, что его жизнь драматически изменилась. Он почти три десятка лет занимался исследованиями России, а теперь делать этого не может, так как из-за санкций ему не дадут визу. И если даже дадут – он все равно никогда не осмелится поехать в Россию, поскольку, по его мнению, попал в некий "черный список" Москвы.

Что это за тайный список и откуда он взялся, Макфол не уточнил. Впрочем, и официальной формулировки достаточно. Макфолу запретили въезд в Россию "за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона". Американский дипломат не раз призывал изолировать Москву в любых международных делах, выступал за то, чтобы не проводить никаких спортивных соревнований в России, а еще требовал прекратить разговоры о возвращении в G8, просил выгнать из Интерпола и далее по списку. Так что нечего на Москву пенять, коль сам виноват.

Кстати, в соцсетях Макфолу советуют чаще смотреть дома RT, если нельзя самому съездить в Россию – может пригодиться для объективных комментариев. А то кто знает, чем закончится визит в Москву. Генпрокуратура не прочь допросить Макфола по делу осужденного в РФ главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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