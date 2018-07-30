Все пропало. Бывший посол США рыл яму России, а попал в нее сам

Как-то странно быть знатоком России и не знать русских поговорок. Но теперь уж поздно сокрушаться, дороги назад нет и в прямом и переносном смысле. Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил о конце своей научной карьеры из-за российских санкций.
Что это за тайный список и откуда он взялся, Макфол не уточнил. Впрочем, и официальной формулировки достаточно. Макфолу запретили въезд в Россию "за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона". Американский дипломат не раз призывал изолировать Москву в любых международных делах, выступал за то, чтобы не проводить никаких спортивных соревнований в России, а еще требовал прекратить разговоры о возвращении в G8, просил выгнать из Интерпола и далее по списку. Так что нечего на Москву пенять, коль сам виноват.допросить Макфола по делу осужденного в РФ главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik
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