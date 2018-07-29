И хорваты тоже. Новые открытия украинских "ученых"

Хорватам скоро предстоит узнать нечто важное о себе и о своей стране. Сакральные знания придут не откуда-нибудь, а с "родины Иисуса, Будды и Цукерберга".

Нельзя забывать о своем историческом прошлом. Кто бы спорил. Главное – об этом прошлом знать. Вот хорватские футболисты: наговорили глупостей после матча с Россией на Чемпионате мира. Потом извинились, признали, что были неправы. А на Украине на них за это крепко обиделись. Экс-депутат Верховной рады от фракции "Свобода" националистка Ирина Фарион упрекнула хорватов в том, что они забыли "откуда есть пошли". Мол, переселились они на Балканы в IV-VI столетии с территории Западной Украины. Более того, даже название их страны имеет украинские корни, раскрыла тайну Фарион: "Я скоро опубликую сборник статей своего научного руководителя, в которых он рассказывает, откуда взялся этноним "хорваты" – это же от нашего Хорива!".

Вот хорваты обрадуются, когда узнают! Правда, Хорив, как и его братья, Кий и Щек – персонажи скорее мифические, чем исторические, но какое это имеет значение. Главное – попадут хорваты в достойную компанию. Ведь если верить некоторым украинским исследователям, сам Иисус Христос на самом деле – украинец. По крайней мере, так утверждает профессор Валерий Бебик. Он, кстати, уверен, что почти все значимые фигуры в истории имеют украинские корни. Вот Будда, например. Иначе почему на Полесье так распространены топонимы "Буда" и "Будище"? Говорят, правда, что "буда" – это место или постройка для выварки поташа, чем активно занимались когда-то в этих местах. Но такое объяснение слишком прозаично.

А еще бог Вишну – на самом деле Вишня. Так его назвали древние украинцы, переселившиеся в Индию. И Колумб, как утверждает другой историк, Александр Дубина, был украинец, родом из Коломыи. Подтверждает свою версию железным аргументом: в средние века людей называли по месту происхождения, а фамилию Христофора Колумба в Португалии произносили как "Колом". Вывод, по мнению Дубины, очевиден.

Да что там Колумб, Украина, оказывается, историческая родина основателя социальной сети Facebook. По крайней мере, Арсений Яценюк, когда еще был премьером Украины, призывал школьников : "переходите в "Фейс" хотя бы потому, что Марк Цукерберг, основатель "Фейса" – его семья из Одессы, а надо поддерживать своих".

Сам Цукерберг об этом, похоже, не знал. Короче говоря, у Украины везде свои люди. И хорваты тоже.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik

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