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И хорваты тоже. Новые открытия украинских "ученых"

(обновлено: 14:14 29.07.2018)
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© Flickr / ahenobarbusФлаг ХорватииФлаг Хорватии
© Flickr / ahenobarbus
Хорватам скоро предстоит узнать нечто важное о себе и о своей стране. Сакральные знания придут не откуда-нибудь, а с "родины Иисуса, Будды и Цукерберга".

Нельзя забывать о своем историческом прошлом. Кто бы спорил. Главное – об этом прошлом знать. Вот хорватские футболисты: наговорили глупостей после матча с Россией на Чемпионате мира. Потом извинились, признали, что были неправы. А на Украине на них за это крепко обиделись. Экс-депутат Верховной рады от фракции "Свобода" националистка Ирина Фарион упрекнула хорватов в том, что они забыли "откуда есть пошли". Мол, переселились они на Балканы в IV-VI столетии с территории Западной Украины. Более того, даже название их страны имеет украинские корни, раскрыла тайну Фарион: "Я скоро опубликую сборник статей своего научного руководителя, в которых он рассказывает, откуда взялся этноним "хорваты" – это же от нашего Хорива!". 

Наклейка на окне поезда метро, обозначающая возможность доступа к интернету через сеть wi-fi в московском метро
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вариации на тему: в Киеве нашли "украинские корни" Wi-Fi
Вот хорваты обрадуются, когда узнают! Правда, Хорив, как и его братья, Кий и Щек – персонажи скорее мифические, чем исторические, но какое это имеет значение. Главное – попадут хорваты в достойную компанию. Ведь если верить некоторым украинским исследователям, сам Иисус Христос на самом деле – украинец. По крайней мере, так утверждает профессор Валерий Бебик. Он, кстати, уверен, что почти все значимые фигуры в истории имеют украинские корни. Вот Будда, например. Иначе почему на Полесье так распространены топонимы "Буда" и "Будище"? Говорят, правда, что "буда" – это место или постройка для выварки поташа, чем активно занимались когда-то в этих местах. Но такое объяснение слишком прозаично.

А еще бог Вишну – на самом деле Вишня. Так его назвали древние украинцы, переселившиеся в Индию. И Колумб, как  утверждает другой историк, Александр Дубина, был украинец, родом из Коломыи. Подтверждает свою версию железным аргументом: в средние века людей называли по месту происхождения, а фамилию Христофора Колумба в Португалии произносили как "Колом". Вывод, по мнению Дубины, очевиден. 

Горожане на праздновании Дня Независимости Украины во Львове, архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Трехсотлетняя украинская война. В головах
Да что там Колумб, Украина, оказывается, историческая родина основателя социальной сети Facebook. По крайней мере, Арсений Яценюк, когда еще был премьером Украины, призывал школьников: "переходите в "Фейс" хотя бы потому, что Марк Цукерберг, основатель "Фейса" – его семья из Одессы, а надо поддерживать своих". 

Сам Цукерберг об этом, похоже, не знал. Короче говоря, у Украины везде свои люди. И хорваты тоже.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik

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