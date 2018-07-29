И хорваты тоже. Новые открытия украинских "ученых"

Нельзя забывать о своем историческом прошлом. Кто бы спорил. Главное – об этом прошлом знать. Вот хорватские футболисты: наговорили глупостей после матча с Россией на Чемпионате мира. Потом извинились, признали, что были неправы. А на Украине на них за это крепко обиделись. Экс-депутат Верховной рады от фракции "Свобода" националистка Ирина Фарион упрекнула хорватов в том, что они забыли "откуда есть пошли". Мол, переселились они на Балканы в IV-VI столетии с территории Западной Украины. Более того, даже название их страны имеет украинские корни, раскрыла тайну Фарион: "Я скоро опубликую сборник статей своего научного руководителя, в которых он рассказывает, откуда взялся этноним "хорваты" – это же от нашего Хорива!".
А еще бог Вишну – на самом деле Вишня. Так его назвали древние украинцы, переселившиеся в Индию. И Колумб, как утверждает другой историк, Александр Дубина, был украинец, родом из Коломыи. Подтверждает свою версию железным аргументом: в средние века людей называли по месту происхождения, а фамилию Христофора Колумба в Португалии произносили как "Колом". Вывод, по мнению Дубины, очевиден.призывал школьников: "переходите в "Фейс" хотя бы потому, что Марк Цукерберг, основатель "Фейса" – его семья из Одессы, а надо поддерживать своих".
Сам Цукерберг об этом, похоже, не знал. Короче говоря, у Украины везде свои люди. И хорваты тоже.
Автор Анна Разваляева, радио Sputnik
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