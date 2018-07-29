Добро пожаловать в Эстонию, или Идите, куда шли. Как это по-грузински?

Эстонские пограничники срочно ищут переводчиков, знающих языки разных полуденных стран – Афганистана, Пакистана, ну и так далее. В списке языков также албанский и грузинский. Переводить, в общем-то, нужно всего одну фразу: Швеция – это там.
Департамент полиции и погранохраны Эстонии озаботился проблемой поиска переводчиков, которые могут помочь чиновникам в общении с беженцами. Несмотря на все усилия властей Эстонской республики, количество беженцев из стран Ближнего Востока и Африки все растет. Это видно невооруженным взглядом: дамы в хиджабах, а иногда и в парандже, а также сопровождающие их дети и мужчины стали обыденным явлением на улицах эстонских городов. Они присматриваются критическим взглядом к окружающей обстановке и выстраивают дальнейшие планы и маршруты, в которых Балтия – не конечная цель.
Латвия, Литва и Эстония не рассматриваются беженцами в качестве желанных стран пребывания в силу нескольких обстоятельств. Во-первых, здесь достаточно недоброжелательно относятся к чужакам. В частности, Эстония, согласно международным рейтингам, считается одной из самых недружественных к иммигрантам стран мира. Да и жизненный уровень здесь не так высок, как в странах "Старой Европы" или в Скандинавии, размеры социальных выплат оставляют желать лучшего. Ко всему прочему, на местных чиновников не произведет впечатления просьба о воссоединении с семьей. Поэтому беженцы в поисках лучшей доли для себя и своих родственников стараются пробраться дальше – в Финляндию и Швецию, далее по мере уменьшения популярности следуют Ирландия, Великобритания и Франция. Сирийцы – а именно они сейчас являются одной из самых многочисленных групп людей, пытающихся обосноваться в странах Европейского союза – в основном стремятся попасть в Швецию, где проживает их многочисленная национальная община, способная оказать помощь соотечественнику, если он сможет добраться до Стокгольма.
Однако пока все эти соискатели лучшей жизни находятся на территории Эстонии, с ними нужно как-то общаться и даже прилагать некоторые усилия по их социальной адаптации и трудоустройству. Так требуют правила, ниспосланные в отдаленную европейскую провинцию из Брюсселя. Вот местные власти и озаботились поиском переводчиков, знающих языки народов Афганистана, Пакистана, Индии и ряда стран Африки. В списке языков также албанский и грузинский. Странно, что заниматься этой проблемой начали только сейчас, ведь первые беженцы ступили на эстонскую землю несколько лет назад, а по поводу их прибытия велись оживленные дискуссии и создавались многочисленные комиссии. Однако все становится понятно, когда осознаешь, что правительство Эстонии по-прежнему, несмотря на все увещевания из Брюсселя, не горит желанием видеть чужаков на своей территории. К подобной реакции их подталкивает и понимание того, что граждане не самой богатой страны не одобряют подобной благотворительности за свой счет. Но это понятно и без перевода.
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