Сектор газа. Германия ставит на двоих

В Европе рождается большая газовая сделка. Ее очертания уже видны. В Германии началась укладка трубопровода для проекта "Северный поток-2", и одновременно немецкие власти дали разрешение на строительство терминала для приема сжиженного газа. "СП-2" – это газ из России, а терминал предназначен для СПГ из США.
В этом же ключе развивается и история вокруг "Северного потока-2". Постоянная критика и угрозы в его адрес, вплоть до введения серьезных санкций в отношении компаний, участвующих в газовом проекте, дали свои плоды – Германия занервничала. Всем понятно, что проект "СП-2" – со всех сторон выгодный. У ФРГ – явные перспективы превратиться в главный газовый хаб в Европе с возможностью реэкспорта российского газа. От такого не отказываются. И тут Дональд Трамп совершает красивый "отступной" ход: на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки он признает, что Германия имеет право участвовать "Северном потоке-2".
Все рады, партнеры расслабляются, а далее следует фиксация газовой сделки – как составляющей в глобальном торговом переделе. США в последнее время пытаются изменить правила игры в торговле, и им во многом это удается. По крайней мере, в игре с ЕС Соединенные Штаты постоянно держат "мяч" на своей стороне. Недавняя встреча Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером это наглядно показала. Большинство экспертов считают, что представитель ЕС капитулировал перед президентом США.
США готовы потирать руки – они получили доступ к столь завидному газовому рынку Европы. Политические бонусы – налицо, а вот экономические? В ЕС и так уже построена инфраструктура по приему СПГ, но только она используется, дай бог, на треть от своего потенциала. То есть появление нового терминала в Германии, по сути, ничего не дает. Все дело – в цене. Сжиженный газ пока заметно дороже трубопроводного. Россия надежный партнер, как на суше, так и под водой. Доказательство тому – успешная реализация "Северного потока-1". Иными словами, "СП-2" однозначно нужен Европе, в первую очередь, Германии.
Автор Сергей Осипов, радио Sputnik
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