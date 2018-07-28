Сектор газа. Германия ставит на двоих

Газовый рынок Европы меняется. США удалось застолбить себе место в Старом Свете – инфраструктура СПГ, как пообещали в ЕС, будет развиваться. Удивительно, но это может оказаться на руку России.

В Европе рождается большая газовая сделка. Ее очертания уже видны. В Германии началась укладка трубопровода для проекта "Северный поток-2", и одновременно немецкие власти дали разрешение на строительство терминала для приема сжиженного газа. "СП-2" – это газ из России, а терминал предназначен для СПГ из США.

Газовый рынок Европы меняется? Без сомнений. На первый взгляд, сейчас в выигрыше – Соединенные Штаты. Ведь им удалось вклиниться в стройные ряды газовых отношений в Старом Свете. Дональд Трамп использует проверенную бизнес-тактику двух ходов: один большой вперед и один назад – всегда поменьше. Сначала накалить ситуацию до предела, потом неожиданно отступить – дать партнерам расслабиться и затем четко зафиксировать свой профит.

В этом же ключе развивается и история вокруг "Северного потока-2". Постоянная критика и угрозы в его адрес, вплоть до введения серьезных санкций в отношении компаний, участвующих в газовом проекте, дали свои плоды – Германия занервничала. Всем понятно, что проект "СП-2" – со всех сторон выгодный. У ФРГ – явные перспективы превратиться в главный газовый хаб в Европе с возможностью реэкспорта российского газа. От такого не отказываются. И тут Дональд Трамп совершает красивый "отступной" ход: на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки он признает, что Германия имеет право участвовать "Северном потоке-2".

Все рады, партнеры расслабляются, а далее следует фиксация газовой сделки – как составляющей в глобальном торговом переделе. США в последнее время пытаются изменить правила игры в торговле, и им во многом это удается. По крайней мере, в игре с ЕС Соединенные Штаты постоянно держат "мяч" на своей стороне. Недавняя встреча Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером это наглядно показала. Большинство экспертов считают, что представитель ЕС капитулировал перед президентом США.

Но все достигнутые договоренности между Трампом и Юнкером о нулевых пошлинах, нулевых нетарифных барьерах и нулевых субсидиях – это антураж. А каркас новых правил выстраивается в первую очередь между США и Германией. И здесь Берлин четко обозначил свои "красные линии" – сохранение экспорта стали, автомобилей и другой высокотехнологичной продукции, наконец – сохранение столь принципиального "Северного потока-2". В обмен ЕС дает добро на инвестирование в инфраструктуру терминалов СПГ и не закрывает "ворота" перед американским экспортом, в частности, соевых бобов, виски и мотоциклов.

США готовы потирать руки – они получили доступ к столь завидному газовому рынку Европы. Политические бонусы – налицо, а вот экономические? В ЕС и так уже построена инфраструктура по приему СПГ, но только она используется, дай бог, на треть от своего потенциала. То есть появление нового терминала в Германии, по сути, ничего не дает. Все дело – в цене. Сжиженный газ пока заметно дороже трубопроводного. Россия надежный партнер, как на суше, так и под водой. Доказательство тому – успешная реализация "Северного потока-1". Иными словами, "СП-2" однозначно нужен Европе, в первую очередь, Германии.

А как же тогда быть с инфраструктурой СПГ в Старом Свете? Она, вполне вероятно, не будет простаивать. Какой-то объем сжиженного газа из США Европа будет принимать, так сказать, для диверсификации рынка. Но не забудем, что и Россия активно развивает свою инфраструктуру СПГ, в частности в порту Саббета. И удивительно – США, вместо того, чтобы активно поставлять СПГ в Европу, наоборот принимают сжиженный газ…из России. Почему? Выгодно получать относительно недорогое голубое топливо из РФ, при этом экспортируя свой газ в другие страны. И в этой ситуации может получиться так, что терминалами СПГ в Европе воспользуется именно Россия. Например, газ с Ямала уже успешно добрался до Испании

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik

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