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Сектор газа. Германия ставит на двоих

(обновлено: 14:02 28.07.2018)
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© AP Photo / dpa/Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Северный поток 2 недалеко от порта Мукран, ГерманияТрубы для строительства газопровода Северный поток 2 недалеко от порта Мукран, Германия
© AP Photo / dpa/Stefan Sauer
Газовый рынок Европы меняется. США удалось застолбить себе место в Старом Свете – инфраструктура СПГ, как пообещали в ЕС, будет развиваться. Удивительно, но это может оказаться на руку России.

В Европе рождается большая газовая сделка. Ее очертания уже видны. В Германии началась укладка трубопровода для проекта "Северный поток-2", и одновременно немецкие власти дали разрешение на строительство терминала для приема сжиженного газа. "СП-2" – это газ из России, а  терминал предназначен для СПГ из США. 

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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Газовый рынок Европы меняется? Без сомнений. На первый взгляд, сейчас в выигрыше – Соединенные Штаты. Ведь им удалось вклиниться  в стройные ряды газовых отношений в Старом Свете. Дональд Трамп использует проверенную бизнес-тактику двух ходов: один большой вперед и один назад – всегда поменьше. Сначала накалить ситуацию до предела, потом неожиданно отступить – дать партнерам расслабиться и затем четко зафиксировать свой профит. 

В этом же ключе развивается и история вокруг "Северного потока-2". Постоянная критика и угрозы в его адрес, вплоть до введения серьезных санкций в отношении  компаний, участвующих в газовом проекте, дали свои плоды – Германия занервничала. Всем понятно, что проект "СП-2" –  со всех сторон выгодный. У  ФРГ – явные перспективы превратиться в главный  газовый хаб в Европе с возможностью реэкспорта российского газа. От такого не отказываются. И тут Дональд Трамп совершает красивый "отступной" ход: на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки он признает, что Германия имеет право участвовать "Северном потоке-2". 

Все рады, партнеры расслабляются, а далее следует фиксация газовой сделки – как составляющей в глобальном торговом переделе. США в последнее время пытаются  изменить правила игры в торговле, и им во многом это удается. По крайней мере, в игре с ЕС  Соединенные Штаты постоянно держат "мяч" на своей стороне. Недавняя встреча Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером это наглядно показала. Большинство экспертов считают, что представитель ЕС капитулировал перед президентом США.  

Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Но все достигнутые договоренности между Трампом и Юнкером о нулевых пошлинах, нулевых нетарифных барьерах и нулевых субсидиях – это антураж. А каркас новых правил выстраивается в первую очередь между США и Германией. И здесь Берлин четко обозначил свои "красные линии" – сохранение экспорта стали, автомобилей и другой высокотехнологичной продукции, наконец – сохранение столь принципиального "Северного потока-2". В обмен ЕС дает добро на инвестирование в инфраструктуру терминалов СПГ и не закрывает "ворота" перед американским экспортом, в частности, соевых бобов, виски и мотоциклов. 

США готовы потирать руки – они получили доступ к столь завидному газовому рынку Европы. Политические бонусы  – налицо, а вот экономические? В ЕС и так уже построена инфраструктура по приему СПГ, но только она используется, дай бог, на треть от своего потенциала. То есть появление нового терминала в Германии, по сути, ничего не дает. Все дело – в цене. Сжиженный газ пока заметно дороже трубопроводного. Россия надежный партнер, как на суше, так и под водой. Доказательство тому – успешная реализация "Северного потока-1". Иными словами, "СП-2" однозначно нужен Европе, в первую очередь, Германии. 

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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А как же тогда быть с инфраструктурой СПГ в Старом Свете? Она, вполне вероятно, не будет простаивать. Какой-то объем сжиженного газа из США Европа будет принимать, так сказать, для диверсификации рынка. Но не забудем, что и Россия активно развивает свою инфраструктуру СПГ, в частности в порту Саббета.   И удивительно – США, вместо  того, чтобы активно поставлять СПГ в Европу, наоборот принимают сжиженный газ…из России. Почему? Выгодно получать относительно недорогое голубое топливо из РФ, при этом экспортируя свой газ в другие страны. И в этой ситуации может получиться так, что терминалами СПГ в Европе воспользуется именно Россия. Например, газ с Ямала уже успешно добрался до Испании

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik

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