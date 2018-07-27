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Те же янки, только в ПРО, или Как США вновь ступили на "лунную дорожку"

(обновлено: 17:31 27.07.2018)
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© Фото : Олег Артемьев/РоскосмосКосмический грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС. 5 апреля 2018 годаКосмический грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС. 5 апреля 2018 года
© Фото : Олег Артемьев/Роскосмос
На новом – уже космическом – этапе развития глобальной ПРО Пентагон уже не собирается скрывать, что это по нашу душу. А то Иран, Иран…

Те же янки, только в ПРО, или Как США вновь ступили на "лунную дорожку"
Шутки в сторону. США выводят вооружение в космос. Поэтому шутки – в сторону космоса. Пентагон объявляет призыв режиссеров и сценаристов, чья фантазия когда-либо поднималась выше человеческого разума и достигала заоблачных спецэффектов. Перед ними поставят сверхзадачку посложнее – создать видимость вселенского превосходства Соединенных Штатов. Так, чтобы в это поверили. Скажете, не смешно. Так и они серьезно. 

Запуск ракеты Atlas V со спутником вооруженных сил США с мыса Канаверал
© NASA / Mike Deep
Эксперт: планы США по созданию Военно-космических сил – часть "идеи фикс"
Накануне палата представителей конгресса утвердила военный бюджет. Остался еще сенат – и пожалуйста: 716 миллиардов долларов на боевые расходы вынь да положь. А здесь и на космос – с прицепом. Отдельной статьей – начало работ по развертыванию где-то там, там-тарам, систем слежения и перехвата баллистических ракет. Это и есть то самое ПРО, которую эти ракеты в их современно-российском исполнении, если что, на земле даже не заметят. На небе, скорее всего, тоже. Но зато с помощью такой нехитрой фразеологии Вашингтон может доказать, что не боится гиперзвука и прочих ультракрылатых прибамбасов, поскольку будет выше всего этого. 

Полагают, что сумеют развернуться к 31 декабря 2022 года. Сроки размещения перехватчиков пока не определены, но речь идет о ближайшем десятилетии. Как они это называют, "стремительная разработка и внедрение стойкой сенсорной космической архитектуры" вызвана необходимостью – опять их терминология – "обеспечить эффективную противоракетную оборону" в связи "с новой растущей угрозой гиперзвуковых и крылатых ракет". То есть не скрывают, что по нашу душу. А то Иран, Иран… Была, конечно, мысль объяснить выход земных пушек в открытый космос амбициями Альфы Центавра. Но решили, что на этот раз точно не поверят. 

Старт шаттла Discovery
© AP Photo / Chris O'Meara
Военный политолог: США видят лишь один путь укрепления позиций в космосе
Это, правда, не совсем то, на что рассчитывал их Верховный главнокомандующий, когда анонсировал создание новой, как он говорил, "ветви" вооруженных сил. Трамп-то имел в виду полноценные военно-космические войска. Но и это – ветвь не ветвь, а какая-никакая астрономическая "дубинка", которой можно размахивать. По крайней мере, они так думают. Дело за малым. Надо им официально перешифровать ПРО из противоракетной вообще – в противороссийскую оборону в частности. И найти для того, чтобы перевернуть мир, точку опоры вне его. Ведь там нет ни Польши, ни Румынии – разрешение на размещение давать некому. 

США могут и без разрешения. Но чем тогда их спейс-причиндалы будут отличаться от прочего космического мусора? А от мусора принято избавляться. Хотя до этого, скорее всего, не дойдет. Ведь что такое космос – это деньги. Деньги, которые, в отличие от расходов Пентагона, скажем, в Афганистане, никто не проконтролирует. Ну как послать туда ревизора, если они даже астронавтов отправляют на наших "Союзах". Что касается доказательств превосходства, то с ними у них проблем не будет. Во-первых, для того и режиссеры. Во-вторых, им есть, от чего оттолкнуться. На Луне они ведь тоже как бы побывали. А это – те же янки, только в ПРО.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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