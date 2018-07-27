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Война войной, а распил по распорядку. Информационная атака Киева на Донбасс

(обновлено: 16:22 27.07.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМужчина у мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой областиМужчина у мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Киевские власти приняли стратегию "информационной реинтеграции" Донбасса. Грандиозный проект – такой же, как знаменитая "стена" на границе с Россией.

Украина намерена создать систему "производства и распространения специализированного контента" для граждан, проживающих в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.  Сам факт того, что в Киеве признают различие между своими гражданами и жителями Донбасса, очень примечателен. И лишний раз подчеркивает националистический характер нынешней украинской власти, которая полагает, что в Донбассе проживают какие-то другие люди, которым нужны специальная система и специальный контент. Если вы наивно полагали, что всем нужна правдивая и непредвзятая информация, то вы ошибались.  

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Представитель ЛНР: план Киева по Донбассу – в канве "партии войны"
Украинские СМИ забивают голову своей аудитории антироссийской пропагандой, что они могут предложить этим "особым" людям в Донбассе? Какая информация могла бы повлиять на "реинтеграционный процесс"? 

Как "специальный контент" может вычеркнуть из памяти людей разрушенные дома, убитых мирных жителей – не просто каких-то людей, а родных, близких или знакомых? Как поступать с этой памятью? Видимо, министерство информационной политики Украины будет молчать об этом или предложит забыть? Можно попробовать прибегнуть к помощи гипнотизеров, которые круглосуточно будут убеждать людей в том, что Украина – богатое, цивилизованное государство с низкими тарифами на ЖКХ, превосходной социальной политикой, а непрекращающиеся обстрелы, разрушенная инфраструктура и погибшие люди – это лишь плод воображения. 

Верхом цинизма является и намерение правительства "воздействовать на инвалидов по зрению и слуху". Каким образом? В Киеве надеются, что глухие и слепые не знают о преступлениях украинских властей? Ну так это напрасно.

Участники мероприятия в стиле арт-моб Воссоединение по случаю празднования годовщины Крымской весны в Симферополе
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Киев в роли "отпускателя грехов" – в "грешниках" Донбасс и Крым
Вопросов много, и можно было бы всерьез размышлять над ними, если бы речь шла о другой стране. Но мы говорим об Украине. Ведь именно эта страна в рамках проекта "возвращения" Луганска и Донецка строила "стену" на границе с Россией, точнее, выделяла на строительство деньги. А это значит, что и никакой информационной атаки не будет. А будет вот что. Выделят бюджет на трансляционные вышки, на их установку. Может быть, их даже установят. Большая часть средств уйдет на специальные телевизионные программы для слепых и радиопрограммы для глухих. Потом выяснится, что вышки не работают, а программы не эффективны. Виновата во всем Россия, нужно еще денег. 

И повторится все как встарь:

Занос, откат, распил бюджета.

Реинтеграция – стена. 

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik

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