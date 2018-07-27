Война войной, а распил по распорядку. Информационная атака Киева на Донбасс

Украина намерена создать систему "производства и распространения специализированного контента" для граждан, проживающих в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Сам факт того, что в Киеве признают различие между своими гражданами и жителями Донбасса, очень примечателен. И лишний раз подчеркивает националистический характер нынешней украинской власти, которая полагает, что в Донбассе проживают какие-то другие люди, которым нужны специальная система и специальный контент. Если вы наивно полагали, что всем нужна правдивая и непредвзятая информация, то вы ошибались.
Как "специальный контент" может вычеркнуть из памяти людей разрушенные дома, убитых мирных жителей – не просто каких-то людей, а родных, близких или знакомых? Как поступать с этой памятью? Видимо, министерство информационной политики Украины будет молчать об этом или предложит забыть? Можно попробовать прибегнуть к помощи гипнотизеров, которые круглосуточно будут убеждать людей в том, что Украина – богатое, цивилизованное государство с низкими тарифами на ЖКХ, превосходной социальной политикой, а непрекращающиеся обстрелы, разрушенная инфраструктура и погибшие люди – это лишь плод воображения.
Верхом цинизма является и намерение правительства "воздействовать на инвалидов по зрению и слуху". Каким образом? В Киеве надеются, что глухие и слепые не знают о преступлениях украинских властей? Ну так это напрасно.
И повторится все как встарь:
Занос, откат, распил бюджета.
Реинтеграция – стена.
Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik
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