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Матрос Железняк: куда он шел и куда в итоге вышел?

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© РИА НовостиЛегендарный герой гражданской войны, участник штурма Зимнего Дворца матрос Балтийского флота Железняков Анатолий Григорьевич (матрос Железняк)Легендарный герой гражданской войны, участник штурма Зимнего Дворца матрос Балтийского флота Железняков Анатолий Григорьевич (матрос Железняк)
© РИА Новости
Россия – страна с нелинейной историей и географией. Это в геометрии кратчайшее расстояние между точками А и Б – прямая линия. А у нас это может быть и извилистая линия, и даже окружность.

В этот день, …лет назад

Двадцать шестого июля 1919 года в бою с белоказаками погиб Анатолий Железняков, более известный под именем "Матрос Железняк". В 1936 году о нем была даже написана песня  композитором Матвеем Блантером и поэтом Михаилом Голодным:

В степи под Херсоном – высокие травы,

В степи под Херсоном – курган.

Лежит под курганом, заросшим бурьяном,

Матрос Железняк, партизан.

© Владимир Минкевич
Центральный военно-морской музей. Скульптура балтийского моряка Анатолия Железнякова. Художник-скульптор Евгений Гордеевич Фалько
Песня, конечно, так себе. К тому же в ней сразу несколько неточностей и нелепостей. Реальный Анатолий Железняков погиб не в партизанском отряде и не под Херсоном. Похоронен, вопреки песне, не "под курганом, заросшим бурьяном", а в Москве. Да и с махновцами он не воевал.

А далее в этой песне совсем уж непонятное:

Он шел на Одессу,

А вышел к Херсону…

Что это? Географический кретинизм, неумение читать топографические карты? Непонятно. Но между двумя городами расстояние приличное – полторы сотни километров. Вот такая загогулина получается. Впрочем, Россия – страна с нелинейной историей и географией. Может, даже это всего лишь игра природы, как говорил Игнат Лебядкин в "Бесах". 

Но главное все-таки в другом. Эта песня говорит о том, что матрос Железняк успешно прошел процесс советской "канонизации". Ему ставили по стране памятники, называли улицы, в Великой Отечественной войне его именем был назван бронепоезд. Ну, тут понятно: Железняк во время Гражданской войны был командиром именно бронепоезда, на котором и был смертельно ранен в бою с казачьим корпусом генерала Шкуро.

Но, с другой стороны, Анатолия Железнякова – анархиста и красного командира те же большевики вполне могли и расстрелять. Он был неуправляемым и своевольным, не подчинялся командирам, игнорировал их приказы.

© Владислав Микоша
Матросы едут на бронепоезде "Железняков"
Анатолий Григорьевич Железняков родился в 1895 году в подмосковном селе Федоскино, знаменитом своими лаковыми миниатюрами. Его отец был тихим мелким служащим, который был уволен хозяином еще до рождения сына. А вскоре Железняков-старший умер, семья бедствовала. 

Анатолий учился в военно-фельдшерской школе, но его оттуда вскоре выгнали. Уже тогда у Железнякова были проблемы с дисциплиной. 

Некоторое время работал в аптеке при ткацкой мануфактуре фабриканта Арсения Ивановича Морозова в подмосковном Богородске (Ногинск). Но вскоре Железнякова уволили. Он как-то столкнулся с Морозовым на территории предприятия. Вел себя уже тогда несколько анархически: руки в брюки, папироска в углу рта. В ответ на законное требование Морозова прекратить курение на территории фабрики Железняков невозмутимо спросил: кто он такой, чтобы ему указывать? Хозяин – услышал в ответ. Но анархист невозмутимо парировал, что, дескать, настоящими хозяевами фабрики является не он, Морозов, а рабочие, которые на ней работают. Эффектная сцена получилась, ничего не скажешь. Глупая, но эффектная.

Потом Железняков работал на военном заводе, где и стал настоящим революционером-подпольщиком. Ареста он избежал лишь благодаря начавшейся Первой мировой войне. Был призван на Балтийский флот. Уже после Февральской революции воевал с Временным правительством, был приговорен к 14 годам каторги, бежал.

© Евгений Халдей
Сторожевой корабль "Железняков" несет дозорную службу у берегов Кавказа во время Великой Отечественной войны
Стоит отметить, что Железняков был анархокоммунистом, а вовсе не большевиком. На Балтийском флоте таких как он было, кстати, много. В первые годы революции большевики и анархисты были по одну сторону баррикад. Несколько позднее их пути разошлись. Уже во время Кронштадтского мятежа 1921 года восставшие матросы выдвинули лозунг: "За Советы без большевиков".

Во время Октябрьской революции Железняк во главе отряда моряков штурмовал Зимний дворец. Потом выехал в Москву для подавления антибольшевистского восстания. "Мы готовы расстрелять не единицы, а сотни и тысячи, ежели понадобится миллион, то и миллион!". Эта фраза Железнякова стала сакраментальной. А другая – и вовсе канонической: "Прошу прекратить заседание! Караул устал!". Так караул Таврического дворца, которым командовал матрос Железняк, и большевики разогнали Учредительное собрание. Собственно, с этого и с московских боев и началась Гражданская война.

И в эту тишину раскатившийся всласть

бас, окрепший над реями рея:

"Которые тут временные? Слазь!

Кончилось ваше время"…

И все-таки Анатолию Железнякову повезло – он погиб вовремя! Большевики лишь ждали момента, чтобы расправиться со своими временными "союзниками", с теми, кто помогал им победить Белое движение. Вскоре после этого другой "союзник – Нестор Махно будет объявлен изменником и врагом. Ничего не поделаешь: тезис большевиков о монополии на власть, о диктатуре – это суровая диалектика марксистко-ленинского учения. Тут не до цветочков и гуманизма.

Матроса Железняка с воинскими почестями похоронили на Ваганьковском кладбище. На его памятнике выбиты слова Клима Ворошилова: "Имена таких народных героев, как Чапаев, Щорс, Руднев, Пархоменко, Лазо, Дундич, матрос Железняков и многих других будут постоянно жить в сердцах поколений… Они вдохновляют нашу молодежь на подвиги…".

Что касается оценки личности Железнякова (или Савинкова, Махно, Котовского, Блюмкина – имя им легион!), всегда в смутные времена появляются такие люди. Как море, когда на нем начинается шторм, выносит на берег большое количество пены. Так и люди, подобные Железнякову – это пена. И если вы вдруг замечаете, что такой пены очень много, знайте, что это верный признак того, что вновь грядут смутные, ураганные времена.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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