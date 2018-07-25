А девочка созрела, или Как Иванка решила, что "все в дом". В Белый дом

Как пишет The Wall Street Journal, несколько месяцев она только тем и занималась, что взвешивала все "за" и "против". То-то ее было не видно и не слышно. Все уже волновались, не случилось ли что. Известно же, что "комендант" Белого дома генерал Джон Келли со своими казарменными привычками пытался, ладно мужу ее, но даже ей ограничить доступ к телу. Думали, "бедная девочка". "А девочка созрела". Потому что – не бедная. Может позволить себе порадеть родному государству и бесплатно.
Еще в апреле 2017-го ее состояние оценивали в 740 миллионов долларов. А за год она вполне могла и округлить его. В одном только Китае у нее 35 торговых марок. Кстати, что с ними будет – пока неизвестно. Зато известно, что станет с нею. "После 17 месяцев в Вашингтоне я не знаю, когда я вернусь к бизнесу и вернусь ли вообще, но я знаю, что в ближайшем будущем я сосредоточусь на работе, которую я делаю здесь, в Вашингтоне", – заявила Иванка в стиле Сократа. Он ведь тоже определенно знал только то, что он ничего не знал определенно. А формулировка "сосредоточусь на работе в Вашингтоне", читай на отца – это и есть выбор в пользу неопределенности.
Это тоже – сильный маркетинговый уход. В США ее коммерция все равно идет ни шатко – ни валко: крупные ритейлеры отказываются брать ее товары из-за того, что папина дочка. В администрации ее все равно подозревают в конфликте интересов по той же причине. А так – она папина дочка без "б". То есть без бизнеса. Что же касается товара, что уже в продаже, то после такой новости он становится раритетным, поскольку финальным. Со всеми вытекающими отсюда наценками. Так что Иванка еще какое-то время сможет поработать на папу без зарплаты. Главное, чтобы у папы было все хорошо.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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