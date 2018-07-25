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А девочка созрела, или Как Иванка решила, что "все в дом". В Белый дом

(обновлено: 18:27 25.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкИванка ТрампИванка Трамп
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Год назад ее состояние оценивали в 740 миллионов долларов. А за год она вполне могла и округлить его. В одном только Китае у нее несколько десятков торговых марок. Что с ними будет – пока неизвестно. Зато известно, что станет с нею.

А девочка созрела, или Как Иванка решила, что "все в дом". В Белый дом
Говорят: пусть у папы будет все хорошо, а у меня – как у папы. А у папы как: деньги есть, а бизнеса-то как бы и нет. Потому что если бизнес мешает работе, верьте не верьте – следов не найдете. Если вы, конечно, не советник президента США и не – по совместительству – его дочь. Ей сам бог велел по этим стопам идти. Тем паче, что один раз они уже привели ее в Белый дом. А теперь она решила, что все в дом и никаких дел на стороне. Иванка Трамп отказывается от своего фирменного бренда. Президент ее компании Абигейл Клем уже объявила сотрудникам, что лавочка закрывается. 

Иванка Трамп в Риме. Май, 2017
© AP Photo / Yara Nardi/Pool Photo
Вся в отца. Иванка Трамп поставила Рекса Тиллерсона на место
Ювелирные украшения, обувь, одежда и прочие дамские штучки. Отныне все это не имеет с Иванкой ничего общего. Так что, больше никаких глупых вопросов типа "Иванка Трамп – это человек или вещь?". Или: а сколько стоит Иванка Трамп? И самое, наверное, обидное, прежде всего, для мужа: хорошо ли на мне сидит Иванка Трамп? Ведь она здесь сидит не как аксессуар и не просто как женщина, а как госслужащий, хоть и без зарплаты. 

Как пишет The Wall Street Journal, несколько месяцев она только тем и занималась, что взвешивала все "за" и "против". То-то ее было не видно и не слышно. Все уже волновались, не случилось ли что. Известно же, что "комендант" Белого дома генерал Джон Келли со своими казарменными привычками пытался, ладно мужу ее, но даже ей ограничить доступ к телу. Думали, "бедная девочка". "А девочка созрела". Потому что – не бедная. Может позволить себе порадеть родному государству и бесплатно. 

Еще в апреле 2017-го ее состояние оценивали в 740 миллионов долларов. А за год она вполне могла и округлить его. В одном только Китае у нее 35 торговых марок. Кстати, что с ними будет – пока неизвестно. Зато известно, что станет с нею. "После 17 месяцев в Вашингтоне я не знаю, когда я вернусь к бизнесу и вернусь ли вообще, но я знаю, что в ближайшем будущем я сосредоточусь на работе, которую я делаю здесь, в Вашингтоне", – заявила Иванка в стиле Сократа. Он ведь тоже определенно знал только то, что он ничего не знал определенно. А формулировка "сосредоточусь на работе в Вашингтоне", читай на отца – это и есть выбор в пользу неопределенности. 

Дочь президента США Иванка Трамп и президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Письма я на личную почту вношу… Дочь Трампа пошла по стопам Клинтон
Хотя надо очень сильно верить в его политические перспективы, чтобы отважиться на такое "дочернее предприятие". Но, с другой стороны, "кто, если не я" (могла она подумать, когда эта мысль еще была актуальной). А сейчас президентский рейтинг Дональда Трампа достиг самой высокой отметки. Его поддерживают под 90 процентов республиканцев. Так что Иванка для "самоотречения" выбрала очень удачный момент. Гены. 

Это тоже – сильный маркетинговый уход. В США ее коммерция все равно идет ни шатко – ни валко: крупные ритейлеры отказываются брать ее товары из-за того, что папина дочка. В администрации ее все равно подозревают в конфликте интересов по той же причине. А так – она папина дочка без "б". То есть без бизнеса. Что же касается товара, что уже в продаже, то после такой новости он становится раритетным, поскольку финальным. Со всеми вытекающими отсюда наценками. Так что Иванка еще какое-то время сможет поработать на папу без зарплаты. Главное, чтобы у папы было все хорошо.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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