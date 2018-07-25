Этим самым дорогим в мире боевым кораблям, похоже, вода противопоказана. Всякий раз она подмачивает их репутацию. Ведь они только с виду такие непоколебимые. А внутри – это ранимые существа с тонкой настройкой. А где тонко, там и рвется.

Тысяча и одна "течь", или Как заканчиваются сказки американского флота Your browser does not support HTML5 audio

Ощущение такое, что они об эти свои суперэсминцы разбивали одну и ту же бутылку шампанского. И оба раза игристое оказалось крепче. А может, женщины у них не только на борту, а в каждом отсеке и у каждого прибора. А крысы, наоборот, тут даже не появлялись. Должно же быть хоть какое-то объяснение у этих фатальных недоразумений. Сами-то они думают, что руки у них оттуда растут. И вроде бы обманули судьбу – второй корабль назвали хитрее. Не как первый, по имени всего этого класса – "Замволт". А гордо – "Майкл Монсур". В честь морпеха, что погиб в Ираке, накрыв собой гранату.

Но его полному металлическому тезке подвиг, видимо, не грозит. Он вновь накрывается сам собой. "Вновь" – это потому, что уже попадал под волну критики, когда в прошлом декабре вернулся на верфь через день после торжественного с фанфарами и широкой прессой старта заводских испытаний. Тогда "полетел" фильтр в энергосистеме. Штуковина, что бережет электронику от колебаний. Теперь уже всему миноносцу говорят: "заколебал ты". Ведь очередной конфуз случился с ним во время госприемки – не сдюжила силовая установка.

Один из двух главных двигателей "захлебнулся" по пути на военно-морскую базу в Сан-Диего, где "гордость американского флота" должна была показать все, на что способна. В смысле залпом из всех орудий. Но команду "Огонь!" решили отложить на неопределенное время, а то не ровен час загорится вместе с командой. А все потому, что не с того начали. Сразу с медных труб. "Самый большой", "самый дорогой", "самый мощный", "самый неуязвимый". Вот и сглазили. Не прошел ни огонь и даже ни воду.

Похоже, она ему противопоказана. Всякий раз подмачивает его репутацию. Ведь получается, что это он только с виду такой громадный, внушительный и непоколебимый. А внутри – это ранимое существо с тонкой настройкой и душевной организацией. А где тонко, там и рвется. Такое, конечно, со всеми бывает. На то они и испытания. Но здесь это не заканчивается и после них. Дебютный "Замволт", хоть и заступил на боевое дежурство, но уже дважды безвольной консервной банкой на буксире возвращался в доки. Он и сейчас на ремонте. И о нем даже не скажешь, что "анекдот ходячий", поскольку на ходу его толком никто не видел.

А его собрат ведь сделан по той же технологии "стелс". Что значит в море-океане искать его бесполезно. Они все равно как анекдот, содержание которого слишком хорошо известно, поэтому в компании достаточно просто назвать его порядковый номер, чтобы все поняли, о чем это. У "Майкла Монсура" на носу красуется цифра "1001". Как последняя ночь Шехерезады. И кажется, что сказки закончились. Но готовятся они спустить на воду еще 7 миллиардов долларов. Столько, по самым скромным оценкам, стоит такая посудина. Очередная зовется "Линдон Джонсон".

Изначально ВМС США рассчитывали получить 32 корабля этого типа, затем снизили заказ до трех. Но может, и третий – лишний. У него уже что-то пошло не так, поскольку его планировали сдать еще в прошлом году, а все никак. Когда – неизвестно. Но одно точно. На шампанском они опять сэкономят. Оно осталось от первых двух.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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