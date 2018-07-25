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Возможна ли первая мировая торговая война?

(обновлено: 17:50 25.07.2018)
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© REUTERS / Mike BlakeГрузовики на разгрузке контейнеров с судна в порту Лос-Анджелеса, Калифорния, СШАГрузовики на разгрузке контейнеров с судна в порту Лос-Анджелеса, Калифорния, США
© REUTERS / Mike Blake
Разногласия между США и Китаем могут изменить правила игры в мировой торговле. Возможно, со временем это противостояние заставит каждое государство вводить свои протекционистские меры.

Если торговые войны в ближайшее время не сойдут на нет, мировое экономическое пространство ожидают большие перемены. Эксперты полагают, что странам, развязавшим "гонку взаимных пошлин", необходимо как можно быстрее договориться. Иначе еще год-два – и мир погрязнет в торговых спорах. Международный валютный фонд уже предупредил, что последствия скажутся на принципах ВТО и способны разрушить все устои мировой торговли. Попросту говоря, недоверие между партнерами будет сильно сказываться на попытках увеличить товарооборот. 

Президент США Дональд Трамп в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперт о предложении Трампа по пошлинам: ЕС на это не пойдет
Безусловно, есть оптимисты, считающие, что США придется прекратить торговую войну с Китаем и ЕС – Дональду Трампу ближе к выборам захочется набрать политических очков. И тогда, дескать, вновь все вернутся к идеям торговых союзов и свободных рынков. Впрочем, пока пессимизм преобладает, а перспективы создания новых союзов и торговли с нулевыми пошлинами выглядят все более утопично. Многие финансовые институты предупреждают о рисках нынешних торговых игрищ: в конце концов рост экономик замедлится и пострадают все без исключения. 

Действительно, на современной политической карте нет ни одного государства, полностью готового к "мировой торговой войне". Слишком глобальным стал мир за последние десятилетия. Даже США – не  исключение. Попытки Дональда Трампа смягчить последствия "торговой войны" для американских экспортеров обернулись против него самого. Ряд американских сенаторов-республиканцев раскритиковали главу Белого дома  за идею потратить 12 миллиардов долларов на помощь фермерам, по которым рикошетом ударил протекционизм Трампа. Ранее производители сельхозпродукции пожаловались, что действия Китая и других стран в ответ на торговую политику США могут стоить им миллиардов долларов. 

Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
Политолог: в торговой войне с Китаем у США было две цели
Однопартийцы – сторонники глобализации и свободных рынков, а таких в партии республиканцев наберется немало, обвинили Трампа в проведении "советской" экономической политики и вручении фермерам "золотых костылей" вместо реальной помощи. Единоразовые выплаты, может, и не спасут ситуацию. Но уж слишком много традиционного в этой критике – даже в помощи фермерам сумели найти "русский след". Дело близится к выборам в конгресс, а тема "Трамп – плохой и связан с Россией" никуда не делась. 

Правда, у американского президента есть и другие идеи. Накануне визита в Штаты представителей Евросоюза Трамп предложил взаимный отказ от пошлин, чтобы обеспечить "честную торговлю". У себя в Twitter он так и написал: "…США и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, а они – нет!". А что, если да? Тогда США и ЕС – вместе против Китая? Или все же торговые войны начнут сходить на нет?

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik 

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