Возможна ли первая мировая торговая война?

Разногласия между США и Китаем могут изменить правила игры в мировой торговле. Возможно, со временем это противостояние заставит каждое государство вводить свои протекционистские меры.

Если торговые войны в ближайшее время не сойдут на нет, мировое экономическое пространство ожидают большие перемены. Эксперты полагают, что странам, развязавшим "гонку взаимных пошлин", необходимо как можно быстрее договориться. Иначе еще год-два – и мир погрязнет в торговых спорах. Международный валютный фонд уже предупредил, что последствия скажутся на принципах ВТО и способны разрушить все устои мировой торговли. Попросту говоря, недоверие между партнерами будет сильно сказываться на попытках увеличить товарооборот.

Безусловно, есть оптимисты, считающие, что США придется прекратить торговую войну с Китаем и ЕС – Дональду Трампу ближе к выборам захочется набрать политических очков. И тогда, дескать, вновь все вернутся к идеям торговых союзов и свободных рынков. Впрочем, пока пессимизм преобладает, а перспективы создания новых союзов и торговли с нулевыми пошлинами выглядят все более утопично. Многие финансовые институты предупреждают о рисках нынешних торговых игрищ: в конце концов рост экономик замедлится и пострадают все без исключения.

Действительно, на современной политической карте нет ни одного государства, полностью готового к "мировой торговой войне". Слишком глобальным стал мир за последние десятилетия. Даже США – не исключение. Попытки Дональда Трампа смягчить последствия "торговой войны" для американских экспортеров обернулись против него самого. Ряд американских сенаторов-республиканцев раскритиковали главу Белого дома за идею потратить 12 миллиардов долларов на помощь фермерам, по которым рикошетом ударил протекционизм Трампа. Ранее производители сельхозпродукции пожаловались, что действия Китая и других стран в ответ на торговую политику США могут стоить им миллиардов долларов.

Однопартийцы – сторонники глобализации и свободных рынков, а таких в партии республиканцев наберется немало, обвинили Трампа в проведении "советской" экономической политики и вручении фермерам "золотых костылей" вместо реальной помощи. Единоразовые выплаты, может, и не спасут ситуацию. Но уж слишком много традиционного в этой критике – даже в помощи фермерам сумели найти "русский след". Дело близится к выборам в конгресс, а тема "Трамп – плохой и связан с Россией" никуда не делась.

Правда, у американского президента есть и другие идеи. Накануне визита в Штаты представителей Евросоюза Трамп предложил взаимный отказ от пошлин, чтобы обеспечить "честную торговлю". У себя в Twitter он так и написал: "…США и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, а они – нет!". А что, если да? Тогда США и ЕС – вместе против Китая? Или все же торговые войны начнут сходить на нет?

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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