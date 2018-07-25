Меж двух огней – мастер-класс от Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп – настоящий мастер слова. Любое его сообщение в Twitter привлекает максимальное внимание. Причем зачастую причиной этого внимания становится отсутствие ясности по тому поводу, что вообще имел в виду автора твита. В пример можно привести недавнее сообщение Трампа, в котором он предполагает, что Россия захочет помочь Демократической партии на промежуточных выборах в конгресс в 2018 году.
Ненадолго обратимся к пресс-конференции по итогам недавнего саммита в Хельсинки. Там Дональд Трамп расценил как равнозначные заявление российского президента Владимира Путина о том, что Россия не вмешивалась в выборы 2016 года и противоположный вывод американской разведки. После возвращения в Вашингтон Трамп смутил всех еще больше, заявив, что поддерживает представителей разведсообщества и сделанные ими выводы. А конфуз на пресс-конференции объяснил неправильным употреблением двойного отрицания.
Грамматика любого языка – штука сложная, каждый может ошибиться, знаете ли. А в том, что русские вмешались в выборы, вообще Барак Обама виноват, это он не доглядел. То есть доказательств российского вмешательства в кампанию-2016 Трамп не видит, но данным разведки доверяет. Если вас еще не закоротило на этом месте, то едем дальше.
Вероятно, этот твит Трампа адресован не России. Просто американских политиков и журналистов по-прежнему интересует тема вмешательства, и отвязаться от нее у президента никак не выходит. Так почему бы не попробовать переключить их внимание с выборов-2016 на выборы-2018, но под другим углом. Если не можешь остановить валун, отойди в сторону, может, его остановит кто-то другой.