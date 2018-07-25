Меж двух огней – мастер-класс от Дональда Трампа

Если помогать, так всем по очереди. Сначала республиканцам, потом демократам. Благо в США – только две основные политические партии. А то можно было бы совсем запутаться, за кого Россия "вмешивается".

Президент США Дональд Трамп – настоящий мастер слова. Любое его сообщение в Twitter привлекает максимальное внимание. Причем зачастую причиной этого внимания становится отсутствие ясности по тому поводу, что вообще имел в виду автора твита. В пример можно привести недавнее сообщение Трампа, в котором он предполагает, что Россия захочет помочь Демократической партии на промежуточных выборах в конгресс в 2018 году.

"Я очень обеспокоен, что Россия будет прилагать массу усилий, чтобы оказать влияние на приближающиеся выборы. Поскольку никакой другой президент не был более жестким с Россией, чем я, они будут изо всех сил пытаться помочь демократам. Они определенно не хотят Трампа!" – написал президент США.

Ненадолго обратимся к пресс-конференции по итогам недавнего саммита в Хельсинки. Там Дональд Трамп расценил как равнозначные заявление российского президента Владимира Путина о том, что Россия не вмешивалась в выборы 2016 года и противоположный вывод американской разведки. После возвращения в Вашингтон Трамп смутил всех еще больше, заявив, что поддерживает представителей разведсообщества и сделанные ими выводы. А конфуз на пресс-конференции объяснил неправильным употреблением двойного отрицания.

Грамматика любого языка – штука сложная, каждый может ошибиться, знаете ли. А в том, что русские вмешались в выборы, вообще Барак Обама виноват, это он не доглядел. То есть доказательств российского вмешательства в кампанию-2016 Трамп не видит, но данным разведки доверяет. Если вас еще не закоротило на этом месте, то едем дальше.

Новый поворот. Дональд Трамп жестче всех относится к России, поэтому русские вмешаются в предстоящие выборы в конгресс на стороне демократов, дабы республиканцы лишись своих мест. Почему? Да потому. Нет, он правда не объяснил, почему. Ни данных разведки, ни ссылки на мнение или хотя бы предположение советников нет, ничего нет.

Вероятно, этот твит Трампа адресован не России. Просто американских политиков и журналистов по-прежнему интересует тема вмешательства, и отвязаться от нее у президента никак не выходит. Так почему бы не попробовать переключить их внимание с выборов-2016 на выборы-2018, но под другим углом. Если не можешь остановить валун, отойди в сторону, может, его остановит кто-то другой.