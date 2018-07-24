"Милый друг", или Как секьюрити Макрона подставил его под удар

У этого ее совсем снесло 1 мая. От души и с удовольствием, прикрыв лицо полицейским шлемом, хоть и в свой выходной, но вместе со спецназом жестоко мутузил манифестантов на "праздничной" акции протеста. Под его горячую руку попали парень и девушка. Вряд ли по приказу верховного главнокомандующего. Скорее, по зову сердца и по природе своей. Он же и с журналистами особо не церемонился, и политических оппонентов Макрона из зала выставлял. Но на этот раз дубасил демонстрантов, а "прилетело"-то президенту. Его рейтинг упал как подкошенный. Хотя какое-то время назад он сам, наверное, подумал бы: куда уж ниже. И вот новый антирекорд.
Пусть пока не юристы, но политики уже переквалифицирует "дело Беналля" в "дело Макрона". А СМИ дружно называют этот скандал самым серьезным репутационным вызовом за все его 18 месяцев у власти. Тут еще и глава МВД Жерар Коллон накануне признался депутатам Нацсобрания, что видео первомайского рукоприкладства президентского "держиморды" уже второго числа было в Елисейском дворце. Однако выставили Беналля из него только после того, как газета Le Monde несколько дней назад показала эти кадры всем. И то не сразу, а когда огласка стала необратимой.
Кстати, сам Макрон публично пока ни словом не обмолвился о проделках Беналля. Лишь ходят слухи, что после этой истории президент затеял беспрецедентную по масштабам реорганизацию своего аппарата. Но при этом никто не говорит о том, что Беналля лишили всех благ. Ну, кроме работы. Он, конечно, виноват. Но он ведь по-прежнему знает Эммануэля как облупленного.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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