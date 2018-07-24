РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

"Милый друг", или Как секьюрити Макрона подставил его под удар

(обновлено: 17:46 24.07.2018)
0670
© REUTERS / Regis DuvignauПрезидент Франции Эммануэль Макрон и глава службы безопасности президента Александр БеналляПрезидент Франции Эммануэль Макрон и глава службы безопасности президента Александр Беналля
© REUTERS / Regis Duvignau
Президент республики явно считал, что за этим человеком он как за каменной стеной. Другое дело, что и у стен случаются проблемы с крышей. У этого ее совсем снесло.

"Милый друг", или Как секьюрити Макрона подставил его под удар
Теперь уже вся Франция думает, что их связывает нечто большее, чем просто работа. Александр Беналля – единственный из секьюрити Эммануэля Макрона во время избирательной кампании находился с ним на 7-м этаже предвыборного штаба, там, где был "мозговой центр". Все прочие охранники занимали 5-й. А еще только он сопровождал патрона, когда тот шел к трибуне у Лувра, чтобы произнести свою первую президентскую речь. 

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. 29 июня 2018
© REUTERS / Francois Lenoir
Два раза – система, или Как Макрон Франции лозунг менял
А еще в 26 лет он уже подполковник. С фешенебельными служебными апартаментами на набережной Сены, машиной с шофером и министерским спецсигналом, оружием, неограниченными полномочиями и ключами от семейного домика президента на пляже в Ле-Туке. Кажется, это слишком для рядового помощника начальника президентской администрации. Так звучит его официальный статус. Но какая разница, как он звучит, если за ним – как за каменной стеной. Другое дело, что и у стен случаются проблемы с крышей. 

У этого ее совсем снесло 1 мая. От души и с удовольствием, прикрыв лицо полицейским шлемом, хоть и в свой выходной, но вместе со спецназом жестоко мутузил манифестантов на "праздничной" акции протеста. Под его горячую руку попали парень и девушка. Вряд ли по приказу верховного главнокомандующего. Скорее, по зову сердца и по природе своей. Он же и с журналистами особо не церемонился, и политических оппонентов Макрона из зала выставлял. Но на этот раз дубасил демонстрантов, а "прилетело"-то президенту. Его рейтинг упал как подкошенный. Хотя какое-то время назад он сам, наверное, подумал бы: куда уж ниже. И вот новый антирекорд. 

Пусть пока не юристы, но политики уже переквалифицирует "дело Беналля" в "дело Макрона". А СМИ дружно называют этот скандал самым серьезным репутационным вызовом за все его 18 месяцев у власти. Тут еще и глава МВД Жерар Коллон накануне признался депутатам Нацсобрания, что видео первомайского рукоприкладства президентского "держиморды" уже второго числа было в Елисейском дворце. Однако выставили Беналля из него только после того, как газета Le Monde несколько дней назад показала эти кадры всем. И то не сразу, а когда огласка стала необратимой. 

Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / Max Rossi
Слово и тело. Телохранитель Макрона сказал ему все, что о нем думает
И вот сейчас все думают, откуда такая любовь. И сами вспоминают, что из прошлого. Александр с Эммануэлем – еще со времен его членства в Социалистической партии. Как пристроился с тылу, так и прошел бок о бок с будущим лидером Пятой республики все этапы большого пути. То есть, знает его как облупленного. В иерархии Макрона, пожалуй, и нет к нему человека ближе. На одном из фото именно Беналля рядом во время велопрогулки. Брижит где-то далеко на заднем плане и в расфокусе. Так что ничего удивительного: тот, кто следует тенью, рано или поздно ее бросает. 

Кстати, сам Макрон публично пока ни словом не обмолвился о проделках Беналля. Лишь  ходят слухи, что после этой истории президент затеял беспрецедентную по масштабам реорганизацию своего аппарата. Но при этом никто не говорит о том, что Беналля лишили всех благ. Ну, кроме работы. Он, конечно, виноват. Но он ведь по-прежнему знает Эммануэля как облупленного.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена