"Отчаянная домохозяйка", или Как Тереза Мэй расслабляется вместо работы

Теперь, по крайней мере, понятно, откуда что взялось и почему это никак не закончится. В смысле, ее эпопея с "новичком". Непонятно только, это она у них понахваталась или, наоборот, для них старается – вносит свежую струю. Впрочем, только экраном ее досуг не ограничивается. Еще она любит гулять и готовить. Иногда одновременно. Как-то, проветриваясь с мужем в Уэльсе, заварила своим консерваторам такую кашу, что они до сих пор ее расхлебывают. Тогда на свежем воздухе и придумала внеочередные парламентские выборы по своему фирменному рецепту. Это, значит, берешь все, что есть под рукой – и в котел.
Получилось сыровато. Тори потеряли большинство, поэтому пришлось добавлять в их коалицию специй в виде Демократической юнионистской партии Северной Ирландии. Хитрый повар обычно так и поступает, чтобы никто не догадался, что основной продукт протух. Вообще, ее трудно представить на кухне, в фартуке и с поварешкой. Кажется, что готовить Мэй может только в избушке на курьих ножках и только Иванушку. И то если он на лопату правильно усядется или сам в печь полезет. А ведь у нее дома 150 кулинарных книг. Уверяет, что пока все не перечитает – не остановится.
Впрочем, в этом хотя бы есть логика. Сложней понять, зачем ей расслабляться после работы, если она, судя по результатам, и там не особо напрягается. Соратники уходят. Brexit висит. Рейтинг падает. Одна радость. Скоро выходит 16-й сезон "Морской полиции". И очень не исключено, что смотреть его Тереза Мэй уже сможет, не отвлекаясь на работу. Разве что в перерывах между сериями пудинг сварганить и воздухом подышать.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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