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"Отчаянная домохозяйка", или Как Тереза Мэй расслабляется вместо работы

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© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на Даунинг-стрит, 10. 18 апреля 2017 годаПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй на Даунинг-стрит, 10. 18 апреля 2017 года
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Вообще, ее трудно представить на кухне. Кажется, что готовить она может только в избушке на курьих ножках и только Иванушку. И то если он на лопату правильно усядется. А вдруг выяснилось, что у нее дома 150 кулинарных книг. Зачем они ей?

"Отчаянная домохозяйка", или Как Тереза Мэй расслабляется вместо работы
"А в жизни Вы лучше". Так, чаще просто из вежливости, говорят человеку, которого прежде видели только на фото или по телевизору. Вот и Тереза Мэй на канале Sky News показала, что ничто человеческое ей не чуждо. Она тоже расслабляется после, как сказала, "самой стрессовой работы в мире". Она же не "железная". Поэтому пианино, сочинение стихов, хоккей на траве, юриспруденция и главное ее увлечение (само собой, после политики), химия – все это не имеет к ней никакого отношения. Это хобби Маргарет Тэтчер. Потому что только талантливый человек талантлив во всем. 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Крысиный премьер", или Как Тереза Мэй теряет министров и популярность
А из Терезы Мэй, если бы она не стала премьер-министром Великобритании, получилась бы отличная домохозяйка. А если судить по типажу и трагикомичности ситуаций, в которые она попадает, то, может быть, даже и отчаянная. Хотя киноистории про отважных дам – не ее любимое home video. Она отдыхает только под американский детективный сериал "Морская полиция: спецотдел". Это про вымышленную команду агентов, которая, соответственно, занимается вымышленными же делами. Уже 15 сезонов. И Мэй, как приличная домохозяйка, ни один не пропустила. 

Теперь, по крайней мере, понятно, откуда что взялось и почему это никак не закончится. В смысле, ее эпопея с "новичком". Непонятно только, это она у них понахваталась или, наоборот, для них старается – вносит свежую струю. Впрочем, только экраном ее досуг не ограничивается. Еще она любит гулять и готовить. Иногда одновременно. Как-то, проветриваясь с мужем в Уэльсе, заварила своим консерваторам такую кашу, что они до сих пор ее расхлебывают. Тогда на свежем воздухе и придумала внеочередные парламентские выборы по своему фирменному рецепту. Это, значит, берешь все, что есть под рукой – и в котел. 

Получилось сыровато. Тори потеряли большинство, поэтому пришлось добавлять в их коалицию специй в виде Демократической юнионистской партии Северной Ирландии. Хитрый повар обычно так и поступает, чтобы никто не догадался, что основной продукт протух. Вообще, ее трудно представить на кухне, в фартуке и с поварешкой. Кажется, что готовить Мэй может только в избушке на курьих ножках и только Иванушку. И то если он на лопату правильно усядется или сам в печь полезет. А ведь у нее дома 150 кулинарных книг. Уверяет, что пока все не перечитает – не остановится. 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Цирк да и только, или Как в Британии клоун ушел, а труппа осталась
Естественно, что на другую литературу у нее физически нет времени. Поэтому – какая политология, история, международное право, мемуары Черчилля и Тэтчер или хотя бы учебник по ораторскому мастерству. Поэтому и говорит, что "готовка приносит еще и пользу, потому что еду можно съесть". Чтобы закончить мысль, ей следовало бы сказать, что и голова ее приносит пользу, потому что ею эту еду можно проглотить. 

Впрочем, в этом хотя бы есть логика. Сложней понять, зачем ей расслабляться после работы, если она, судя по результатам, и там не особо напрягается. Соратники уходят. Brexit висит. Рейтинг падает. Одна радость. Скоро выходит 16-й сезон "Морской полиции". И очень не исключено, что смотреть его Тереза Мэй уже сможет, не отвлекаясь на работу. Разве что в перерывах между сериями пудинг сварганить и воздухом подышать.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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