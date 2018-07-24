Без доверия: Никки Хейли не нашла позитива в будущем отношений России и США

Ладить, но не дружить. Дружить, но не доверять. Постпред США при ООН обрисовала сложные перспективы российско-американских отношений.
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не доверяет, и никогда не будет доверять России и Владимиру Путину. Дружбы никакой тоже ожидать не приходится. "Это факт", – подытожила госпожа дипломат. При этом Хейли дежурно указала на необходимость установления диалога с Москвой. Более того, с ее слов получается, что Дональду Трампу необходимо и дальше проводить саммиты как с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, так и с Владимиром Путиным. Такое обобщение корректным не назовешь. Ну да что уж тут поделать: привычка – вторая натура. И у Хейли тоже.
Американский постпред также объяснила, почему президент страны общается с другими главами государств за закрытыми дверями, подвергаясь за это на родине жесточайшей обструкции и обвинениям в предательстве национальных интересов. Так вот, оказывается, дело в том, что это стиль Трампа, его политический "почерк", способствующий созданию особой атмосферы на переговорах. Из слов Никки Хейли, помимо прочего, выяснилось, что американский лидер отнюдь не самодур, каким его представляют многочисленные враги, а вполне взвешенный человек, слушающий своих советников и обсуждающий с ними наиболее острые вопросы.
Что касается ранее малоизвестных граней личности Трампа, о которых поведала Хейли, то новая информация о нем вселяет некоторые надежды на налаживание диалога Москвы и Вашингтона. Пусть медленное и даже мучительное при учете нынешних американских политических реалий. Тем более он и сам по-прежнему намерен "поладить" с Россией, которая открыто и давно придерживается аналогичной позиции. А вот дружбы с Америкой ждать и правда наивно: Хейли тут точна. Не было ее никогда. И никогда не будет. Ситуативного партнерства и непродолжительных с исторической точки зрения союзнических отношений в истории зафиксировано немало. А вот с дружбой напряженка. Да и может ли она быть у крупных держав со своими глобальными интересами и амбициями? Вряд ли.
В России, конечно, есть те, кто искренне верит в дружеские отношения двух стран в будущем. По самым разным причинам – из-за повышенной романтичности или из-за страха потерять недальновидно размещенные в США активы. Иной раз и сомнительного свойства. Именно эти люди всеми силами пытаются навязать всю Россию и себя любимых Америке в качестве друзей. А та отпихивается. В том числе и потому, что с помощью назойливости дружбы никогда не добиться. Ни людям, ни странам. Так что этой публике давно пора успокоиться. И рассчитывать исключительно на возможность прагматических и прогнозируемых отношений с США, в которых будет чуть меньше обмана. Что такое обман по-американски в России прекрасно знают на примере расширения НАТО на восток. Помнится, когда-то в Вашингтоне заверяли, что ничего подобного и в страшном сне случиться не может.
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