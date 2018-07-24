Украинские метаморфозы победы Усика: от зрады до перемоги и обратно

Реакция официальных лиц Украины на победу Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии заставляет думать о существовании параллельной реальности в головах отдельных персонажей, которые в этом спортивном поединке нашли двойное и тройное дно, и перемогу, и зраду. Тут переплелись идеология и спорт, страх, зависть, и много чего еще в каком-то сюрреалистическом хороводе: примитивность, однобокость с одной стороны и двойные стандарты с другой.
Обвинять артистов и спортсменов в своих неудачах, а заодно и фабриковать уголовные дела стало обычной для украинской власти практикой. Кто же будет отвечать за коррупцию, гибель экономики и внешнеполитическое фиаско? Не Порошенко же, не депутаты. Так удобно записать актеров и режиссеров в "Миротворец", обвинить их в госизмене и не замечать при этом собственные офшорные счета и кругосветные вояжи.
В Киеве могут заводить уголовные дела на Сталина, Берию, Жириновского и Шойгу, однако не найти ни одного подозреваемого за два года так называемого "расследования" убийства Шеремета или виновных во взрывах на складах вооружений.
И так во всем. Заявления Порошенко о мире и переговорах соседствуют с провокациями в отношении России и угрозами в отношении жителей Донбасса.
Как видно, разжигание ненависти – это единственный небольшой шанс остаться у власти и избежать правосудия.
Автор Елена Глищинская, радио Sputnik
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