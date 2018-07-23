Власти Эквадора, кажется, решили, что у них из-за Джулиана Ассанжа большие проблемы. Стыдно и неловко, понимаешь, в глаза западным партнерам смотреть. Вот и решили заглянуть им в рот.

"Моменто Морено", или Как Эквадор нашел Ассанжу выход из положения Your browser does not support HTML5 audio

Пока это только разговоры. И еще есть надежда, что все дружно над ними посмеются. И сам Джулиан Ассанж тоже. Но вряд ли. Он уже не все знает. И это – верный признак того, что угроза реальна. О нем можно было бы даже сказать, что сапожник без сапог. Но глава государства, чьим подданным он является, небрежно кличет его "камешком в ботинке". А еще "хакером" – это как художника назвать маляром. И "унаследованной проблемой". Ее-то и стали решать по мере ее отключения. От систем жизнедеятельности.

Основателя WikiLeaks отлучили от интернета, на его мобильную связь установили "глушилки", его общение с внешним миром ограничили адвокатом. От него и узнает то, о чем сам, наверное, уже догадался. Странно, что не в мае 2017-го, когда Эквадор возглавил новый президент. Уже тогда Ассанж должен был сообразить, что "моменто Морено". Ленин Морено. Но великий "расхититель гробниц", в смысле, скелетов в шкафу, от которого, казалось, ничего не утаишь, не смог разглядеть опасность. А может, и разглядел, но не стал об этом распространяться. Все-таки в гостях.

Но потому в декабре и принял гражданство Эквадора, чтобы в его лондонском посольстве чувствовать себя как дома. Думал, что там своих не бросают. Если верить СМИ, именно для того Морено и прибыл в Британию, чтобы согласовать условия выдачи "благородного интернет-разбойника". И вряд ли его утешит то, что он не первый. Экс-лидер этой страны Рафаэль Корреа, когда объявил зама своим преемником, тоже не подозревал, какой будет его "благодарность". А суд Эквадора решил арестовать Корреа по делу о похищении оппозиционера. Его счастье, что он женат на бельгийке, а не на англичанке. Потому предусмотрительно переехал в Бельгию, а не в Англию.

У Ассанжа таких вариантов не было. Шесть лет в закрытом помещении без права на выход. В Швеции уже и срок давности истек по выдвинутым против него обвинениям в изнасиловании. Однако британский ордер на задержание за попытку скрыться от Фемиды еще действует. А уж как в США его ждут, в предвкушении потирая руки и нежно поглаживая ими электрический стул, о том и говорить не стоит. Причем Кито совсем не обязательно его сдавать, достаточно просто выставить на лондонскую улицу. Дальше "дементоры" в штатском, что "пасут" дипмиссию, все сделают сами.

А это потому, что гостеприимство Эквадору слишком дорого обходится. И не только в финансовом смысле. Пять миллионов долларов за шесть лет – это, конечно, тоже деньги. Но Скотланд-Ярд, например, за круглосуточное наблюдение за посольством потратил в три раза больше. И это только за три года – в 2015-ом он официально снял явную "наружку" и перешел на тайную. Государство, как считает Морено, несет из-за Ассанжа имиджевые потери. Стыдно и неловко ему, понимаешь, в глаза западным партнерам смотреть. Вот он и решил заглянуть им в рот. А там артикуляция – не ошибешься: лишишь этого "кибер Робин Гуда" убежища – не обидим.

Поэтому, извини, Джулиан, с вещами на exit. Сам в инвалидном кресле, Морено, что прославился борьбой за права людей с ограниченными возможностями, готов лишить своего гостя даже их. У президента Эквадора, кстати, двойное имя. Он – Ленин Вольтер. А правильней было бы его отцу назвать сына Ленин Троцкий. Хотя кто бы мог подумать, что в одном человеке уживутся и вождь, и тот, кого сам вождь считал если и не "политической проституткой", то "иудушкой" точно.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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