"Отчаянный": интервью с Путиным привело журналиста в Россию

С Крисом Уоллесом и его семьей случилась обычная, по большому счету, заурядная история. Она называется "путешествие в Россию".

Крис Уоллес – ведущий американского телеканала Fox News – после интервью с Владимиром Путиным решил провести отпуск в России. Да не один, а с семьей. Общение журналиста с российским лидером сразу после саммита президентов США и Российской Федерации в Хельсинки, надо сказать, не было гладким. Хотя Fox News и считается СМИ со взвешенной позицией. Уоллес Путина пытался перебивать, особенно при обсуждении тем, по которым позиции Москвы и Вашингтона разнятся. Однако когда продолжение интервью оказалось под угрозой, сбавил обороты. Впрочем, это недоразумение можно списать на издержки профессии. Дерзость, нарочитая смелость и желание противоречить во время контактов с первыми лицами и вообще крупными политическими деятелями зачастую в журналистском сообществе считается признаком некой особой доблести и своеобразным "знаком качества".

Главное, что американский журналист из беседы с президентом вынес однозначное решение поехать в Россию и увидеть собственными глазами, что же на самом деле происходит в этом "логове зверя", каким ее назойливо пытаются представить мировой общественности некоторые политики и масс-медиа. В результате Уоллес и его домашние посетили Москву и Санкт-Петербург. Ведущего Fox News узнавали на улице. И что же? Гости двух столиц констатировали, что не столкнулись в России с какими-то неприятностями. То есть ни медведь на них на улице не напал, ни нетрезвый гражданин в косоворотке, лаптях и с балалайкой наперевес, ни агенты всесильных спецслужб не досаждали.

И ведь надо сказать, что с Крисом Уоллесом и его семьей случилась обычная, по большому счету заурядная история. Она называется "путешествие в Россию". Оказывается, это никакой не экстрим, а комфортное, интересное и приятное времяпрепровождение. В этом могли убедиться миллионы туристов, посетивших Москву и другие города во время Чемпионата мира по футболу. Большинство из них лишилось навязанных пропагандой стереотипов о том, что Россия – мрачная, недружелюбная и безнадежно отсталая страна. В реальности все оказалось по-другому. По сути дела, это и есть главный итог глобального спортивного праздника. Имидж страны неизбежно улучшится с помощью "сарафанного радио", народной молвы, как говорили встарь. В случае с Крисом Уоллесом это уже произошло: ложь уступила место правде. Осталось отбиться от нападок американских коллег.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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