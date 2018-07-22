Или пан, или пропал. Венгрия идет ва-банк в отношениях с ЕС

Венгрия отказывается участвовать в договоре ООН по миграции. Еврокомиссия готовит санкции и грозит лишить ее права голоса в Совете ЕС… Чем дальше, тем страшнее.

Венгрия оказалась крепким орешком. Судя по всему, премьер Виктор Орбан будет биться против приезда в страну мигрантов до победного конца. Будапешт отказался участвовать в соглашении ООН о миграции и намерен проголосовать против этого документа на заседании Генеральной ассамблеи в декабре этого года. Об этом на днях заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

По его словам, этот договор противоречит здравому смыслу и интересам Венгрии. Хуже того, документ несет угрозу для всего мира. Причем Будапешт настораживает уже само название соглашения – "глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции". Благие намерения были у Европы, которая распахнула двери мигрантам, но к чему это привело, всем хорошо известно. И сегодня даже самые гостеприимные страны ЕС начали потихоньку отправлять незваных гостей обратно. Вот только выслать чужаков оказалось куда сложнее, чем принять. А ведь сколько раз предупреждал венгерский премьер, что беженцы представляют угрозу для ЕС, и призывал как можно скорее депортировать их на родину. Сама Венгрия выстроила забор на границе с Сербией и даже были предложения украсить его столбы свиными головами.

Тогда за столь дерзкую инициативу Люксембург предложил исключить Венгрию из Евросоюза. Предпринимал попытки наказать непокорных и Брюссель. Еврокомиссия отправляла мятежникам официальные письма-предупреждения о запуске процедуры санкций, но каждый раз спускала дело на тормозах. Новое "письмо счастья" было отправлено аккурат на следующий день после заявления Сийярто. В нем сообщается, что ЕК подала в суд ЕС на Венгрию из-за нарушения европейского миграционного законодательства. На исправление Будапешту отвели два месяца и предупредили, что если этого не произойдет, страна может быть лишена права голоса в Совете ЕС.

Впрочем, это уже давно никого не пугает. Скорее наоборот. Помнится, на встрече в прошлом году лидеры Вышеградской четверки (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) договорились не поддаваться на шантаж Брюсселя и не позволять ему диктовать свою волю. И это им вполне удается. Троянский конь терроризма – как в свое время назвал массовую миграцию Виктор Орбан – пока остался за воротами. В вопросах выживания полумер не бывает – или пан, или пропал.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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