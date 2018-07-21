Все на экспорт. Киев распродает остатки природных богатств

Украина заняла первое место в мире по объемам экспорта контрабандной древесины в страны Евросоюза. Об этом говорится в докладе "Причастные к коррупции", который представила британская неправительственная организация Earthsight, которая занимается проблемами незаконной вырубки лесов.
Несмотря на действующий в стране мораторий на вывоз кругляка, темпы нелегальной вырубки постоянно растут. Причем под предлогом так называемой санитарной вырубки под топор попадает лес очень хорошего качества – заповедные участки. А судя по тому, что в это вовлечены в основном государственные компании, все происходит с согласия украинских властей.
Европейский союз все эти нарушения старается просто не замечать. Те же европейские фабрики по производству мебели с удовольствием покупают украинскую контрабандную древесину. Более того, сейчас ЕС требует отменить мораторий на экспорт леса. В обмен обещает предоставить Украине финансовую помощь – 600 млн евро. И ведь согласятся. Не сейчас, так чуть позже, когда дыры в бюджете совсем латать будет нечем.
Хотя украинский лес – это не единственный лакомый кусок для западных партнеров Киева. Всемирный банк пообещал Украине кредит, если будет снят мораторий на распродажу земли. На этом же настаивает и Международный валютный фонд, называя либерализацию рынка сельхозугодий одним из условий очередного транша помощи.
Автор Евгения Красилова, радио Sputnik