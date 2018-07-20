Это и есть прорыв: Трамп пригласил Путина в Вашингтон

Встреча на нейтральной территории – в Хельсинки – дело, конечно, хорошее и необходимое. Но предполагающее значительную дистанцию между сторонами. А вот приехать в гости – это уже совсем другой расклад, другое качество контактов.

Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, сколько бы его ни критиковали якобы из-за отсутствия результатов, все-таки не прошел даром. Помимо конкретных договоренностей, между лидерами, похоже, возникла та самая "химия", о которой так любят говорить политологи. То бишь, личные симпатии и желание продолжать диалог. Во всяком случае, из Вашингтона поступило известие о том, что американский президент поручил помощнику по нацбезопасности Джону Болтону пригласить Путина в США. Возможно, визит состоится уже нынешней осенью. Это выводит отношения Москвы и Вашингтона на совершенно, принципиально иной уровень.

В особенности, если визит будет государственным, то есть самого высокого уровня. Встреча на нейтральной территории – в Хельсинки – дело, конечно, хорошее и необходимое. По-другому, кстати, в нынешних политических реалиях и быть не могло. Но предполагающее значительную дистанцию между сторонами. А вот приехать в гости – это уже совсем другой расклад, другое качество контактов. Значит, некий прорыв в Финляндии случился-таки, сколько бы его ни старались не замечать противники президентов.

Главу американского государства можно сколько угодно уличать в непоследовательности и противоречивости заявлений. Под этим, безусловно, есть веские основания. Но вот свои предвыборные обещания он пытается соблюдать неукоснительно. Например, в экономике, что уже привело к ее росту и повышению рейтинга самого Трампа. Один из таких предвыборных посылов – желание тогда еще кандидата от республиканцев "поладить" с Россией. Нет нужды лишний раз упоминать уже о поствыборном политическом "треше", который ему устроили и продолжают устраивать противники вокруг темы якобы сговора с Москвой. Трамп как какой-то голливудский супергерой из блокбастера преодолевает искусственно созданные на его пути огонь, воду и медные трубы. Сильно рискуя карьерой и будущим.

Президент США, правда, заявил, что может стать "злейшим врагом" Владимира Путина в случае, если отношения Москвы и Вашингтона не сложатся. Но это, скорее, фигура речи. К подобным аллегориям Дональд Трамп прибегает по много раз на дню. Впрочем, данную фразу можно трактовать и иначе: теперь лидерам просто деваться некуда – надо налаживать отношения, чтобы не стать врагами. Есть, конечно, риск, что в Вашингтоне, то есть дома, где и стены помогают, американское руководство попытается надавить на российских коллег, чтобы те согласились на некие не вполне выгодные Москве договоренности. Но в случае с Владимиром Путиным такие надежды, если они есть у кого-то из американцев, выглядят наивно.

СМИ сообщили и еще одну существенную, можно даже сказать сенсационную новость. Если, конечно, она подтвердится из надежных официальных источников. Согласно их информации, президент России в Хельсинки предложил Дональду Трампу провести референдум в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Публично эта инициатива не была озвучена вроде бы для того, чтобы президент США мог ее обдумать. Если это действительно так, конфликт в Донбассе получит все шансы быть урегулированным. Очевидно, что Крым российским Вашингтон пока признавать не будет. Поскольку референдум на полуострове и все последующие события стали для Америки полной неожиданностью. Нужны долгие годы, чтобы она оправилась и констатировала то, что есть де-факто.

Но если референдум в республиках Донбасса будет изначально – что очень важно – согласован между Москвой и Вашингтоном, то и с недомолвками будет покончено, и с признанием его результатов проблем не возникнет. Пусть за ходом голосования следит кто угодно – представители ЕС, России, Украины, США, других стран и регионов. Важно то, что в глазах Вашингтона оно будет легитимным. А уж американцы, вне всяких сомнений, найдут возможность послать сигнал Киеву, чтобы тот "не рыпался" в военном смысле и признал итоги волеизъявления жителей Донбасса. Вопрос лишь в том, как будут сформулированы вопросы в бюллетенях. Тут возможны варианты, о которых пока мало кто знает.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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