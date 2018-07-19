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Черногория "приведет к войне": Трамп поставил под сомнение пятый пункт НАТО

(обновлено: 12:18 19.07.2018)
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© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкГород Будва в ЧерногорииГород Будва в Черногории
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Может, ему супруга Меланья что-то такое нашептала? Она словенка, а Словения, так же как и Черногория, некогда входила в состав Югославии. Нет ли у Меланьи каких-то личных антипатий к черногорцам? Бог весть. Но атаковал Черногорию Трамп безжалостно.

Дональд Трамп, вне всяких сомнений, мировой ньюсмейкер "номер один". Каждое его заявление претендует на полноценную сенсацию. Пикантности делу придает то, что он меняет свою точку зрения с молниеносностью, которая порой не позволяет уследить за ходом его мысли и найти хоть малейшую логику. Да и самих заявлений делается огромное количество. Буквально каждый день. Видимо, к Трампу надо относиться сугубо по-библейски: судить по делам. А не по словам. 19 июля американский лидер обрушился с жесткой критикой на Черногорию. Сходу понять, почему он так взъелся на эту страну, непросто. Может быть, ему супруга Меланья что-то такое нашептала? Она словенка, а Словения, так же как и Черногория, некогда входила в состав Югославии. Не тут ли какая-то таинственная "собака зарыта"? Нет ли у Меланьи каких-то личных антипатий к черногорцам? Бог весть. Записные политологи со временем все досконально объяснят. 

Флаги Черногории и НАТО
© Flickr / NATO
"Закидоны". Эксперт о словах Трампа про Черногорию, НАТО и Третью мировую
Но атаковал Черногорию Трамп безжалостно. Он заявил, что это государство как новый член НАТО может втянуть альянс в Третью мировую войну. Более того, назвал Черногорию крошечной страной с "очень агрессивным народом". "Они могут разозлиться, и, поздравляю, у вас Третья мировая война", – ничтоже сумняшеся заявил нынешний хозяин Белого дома. Подобные высказывания, конечно, тянут на оскорбление целого народа. Но Трамп, впрочем, мало когда стеснялся в выражениях. После столь эмоциональной прелюдии он сказал главное: США не должны защищать Черногорию, потому что она не платит. И усомнился в необходимости коллективной обороны стран-членов НАТО, предусмотренной пятой статьей устава организации. 

И вот в этом ключевом посыле президент США предстал перед мировой общественностью и как политик, и как бизнесмен. Вопрос уплаты "членских взносов" государствами западного военного блока для Трампа крайне болезненный. Он давно недоволен тем, что многие из них дают денег слишком мало, а вот Америка несет на себе львиную долю расходов НАТО. В этом смысле Черногория с ее, по сути, микроскопической экономикой и более чем скромными возможностями воспринимается Трампом исключительно как обуза, а не как партнер и союзник. Между тем в случае какого-то конфликта с ее участием или по ее вине защищать эту страну придется всему блоку. И далеко не в последнюю очередь Америке. Это Трампа сильно напрягает. Но одновременно становится поводом в очередной раз подвергнуть критике альянс с его пресловутым "пятым пунктом". Как раз здесь, в отличие от многих других политических заявлений, у американского президента можно обнаружить последовательность. Как принципиальный антиглобалист, выступающий за возрождение США в качестве отдельной, самостоятельной и единственной супердержавы, он раз от раза уничижительно отзывается о нынешних устойчивых форматах – Евросоюзе, ВТО, "Большой семерке". НАТО тоже неоднократно было мишенью Трампа. Как и в этот раз. 

Дональд Трамп на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог: Трамп обозначил два вектора политики США в отношении ЕС и России
Времени до следующих выборов у Дональда Трампа, по большому счету, не так много. И он намерен радикально переформатировать устоявшийся и устраивающий глобалистов порядок вещей, нынешнюю архитектуру мира. Приходится делать это грубо, из-за отсутствия этого самого времени. При этом второй срок Трампу нужен как воздух, иначе его просто растерзают политические противники. Для достижения этой цели необходимы реальные дела, зримые перемены, которые увидят избиратели. Вот эту главную задачу он и решает. Как может. Черногория в этом смысле лишь индикатор. Чуть более года назад именно Дональд Трамп подписал акт о ее присоединении к НАТО. А спустя месяц довольно грубо оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича на саммите НАТО, что стало предметом бурных обсуждений. Но все это лишь детали, демонстрирующие отношение лидера США к второстепенным игрокам. Проблема в том, что второстепенными он считает вообще всех.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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