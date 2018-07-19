Черногория "приведет к войне": Трамп поставил под сомнение пятый пункт НАТО

Дональд Трамп, вне всяких сомнений, мировой ньюсмейкер "номер один". Каждое его заявление претендует на полноценную сенсацию. Пикантности делу придает то, что он меняет свою точку зрения с молниеносностью, которая порой не позволяет уследить за ходом его мысли и найти хоть малейшую логику. Да и самих заявлений делается огромное количество. Буквально каждый день. Видимо, к Трампу надо относиться сугубо по-библейски: судить по делам. А не по словам. 19 июля американский лидер обрушился с жесткой критикой на Черногорию. Сходу понять, почему он так взъелся на эту страну, непросто. Может быть, ему супруга Меланья что-то такое нашептала? Она словенка, а Словения, так же как и Черногория, некогда входила в состав Югославии. Не тут ли какая-то таинственная "собака зарыта"? Нет ли у Меланьи каких-то личных антипатий к черногорцам? Бог весть. Записные политологи со временем все досконально объяснят.
И вот в этом ключевом посыле президент США предстал перед мировой общественностью и как политик, и как бизнесмен. Вопрос уплаты "членских взносов" государствами западного военного блока для Трампа крайне болезненный. Он давно недоволен тем, что многие из них дают денег слишком мало, а вот Америка несет на себе львиную долю расходов НАТО. В этом смысле Черногория с ее, по сути, микроскопической экономикой и более чем скромными возможностями воспринимается Трампом исключительно как обуза, а не как партнер и союзник. Между тем в случае какого-то конфликта с ее участием или по ее вине защищать эту страну придется всему блоку. И далеко не в последнюю очередь Америке. Это Трампа сильно напрягает. Но одновременно становится поводом в очередной раз подвергнуть критике альянс с его пресловутым "пятым пунктом". Как раз здесь, в отличие от многих других политических заявлений, у американского президента можно обнаружить последовательность. Как принципиальный антиглобалист, выступающий за возрождение США в качестве отдельной, самостоятельной и единственной супердержавы, он раз от раза уничижительно отзывается о нынешних устойчивых форматах – Евросоюзе, ВТО, "Большой семерке". НАТО тоже неоднократно было мишенью Трампа. Как и в этот раз.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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