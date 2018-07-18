Долг платежом красен. Саакашвили выбрал себе президента Грузии

Грузинская оппозиция во главе с Саакашвили определилась с кандидатом на ближайших президентских выборах. Это экс-глава МИД Григол Вашадзе. Надежды на него большие: став президентом, он может закрыть уголовные дела против своего покровителя.

Григол Вашадзе, бывший министр иностранных дел Грузии, стал кандидатом в президенты страны от оппозиции. Его поддержали все 10 партий во главе с "Единым национальным движением" Михаила Саакашвили.

Очевидно, что экс-президент Грузии возлагает на своего протеже большие надежды. И дело даже не в том, чтобы взять реванш у правящей ныне партии "Грузинская мечта" и отстранить от власти премьера Бидзину Иванишвили. У Саакашвили, что называется, шкурный интерес.

Напомним, что по новой конституции Грузия – парламентская республика. И президент наделен лишь символическими функциями. Но глава государства вправе, например, помиловать Саакашвили. На родине против него заведено несколько уголовных дел, и он приговорен к шести годам тюрьмы. Кроме того, президент может вернуть бывшему грузинскому лидеру гражданство страны. А это уже заявка на возвращение в большую политику.

При этом в случае победы Вашадзе Саакашвили вполне может рассчитывать на его благосклонность. Ведь вся политическая карьера кандидата в президенты связана с именем Михаила Саакашвили. Именно он в 2004 году пригласил Вашадзе и его супругу – звезду балета Нину Ананиашвили – в Грузию и предоставил им грузинское гражданство.

При Саакашвили Вашадзе вошел в правительство. Сначала он был министром культуры и спорта, а после "пятидневной войны" возглавил МИД. Впрочем, еще до конфликта с Южной Осетией, Вашадзе вел переговоры от грузинской стороны с Россией. В частности, он предлагал заменить российских миротворцев на международные полицейские силы.

Более того, по некоторым данным, супруга Вашадзе – крестная мать младшего сына Саакашвили Николоза. То есть тут уже почти родственные связи: ну а куму-то помочь – это всегда пожалуйста. Так что Саакашвили свой выбор уже сделал в надежде на то, что долг платежом красен.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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