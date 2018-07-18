"Он, конечно, виноват. Но он – не виноват. Пожалейте его, товарищи судьи!". Не исключено, что Трамп еще в Хельсинки подумал, что "с этим парнем я бы в разведку пошел". Хорошо, что не сказал. А то и здесь объяснять бы пришлось, что его неправильно поняли.

Туши свет! Или как Дональд Трамп вернулся на круги своя Your browser does not support HTML5 audio

"Россия вмешивалась в наши выборы, но не влияла на их результат. Поэтому с ней надо ладить". Если кратко, то таким было возвращение блудного Трампа на круги своя. В Овальном кабинете перед журналистами у него вышло, как у следователя Подберезовикова из "Берегись автомобиля!": "Он, конечно, виноват. Но он – не виноват. Пожалейте его, товарищи судьи!". Хотя сам-то Трамп думает, что ведет себя как истинный президент США. У них же был такой, что именно в Хельсинки говорил одно, а в Белом доме – совершенно противоположное. Так и началось расширение НАТО на восток. И на этот раз тоже никто ничего не подписывал, так что не прицепиться.

Все, правда, слышали, что Трамп сказал. Но неправильно его поняли. Там-то как было: "не вижу доказательств вмешательства". Но это же Финляндия, как оттуда увидеть то, что они даже в Америке под микроскопом рассмотреть не могут. Тем более, как признался уже в Вашингтоне, в его финскую формулировку "Россия не могла вмешаться в выборы", не пойми как, внедрилась вражеская частица "не". Может, Путин заслал. А дома-то и стены помогают нужные слова подбирать. "Я всецело доверяю и поддерживаю американские замечательные спецслужбы. И я скажу, как говорил много раз, я согласен с выводами разведки о вмешательстве России в выборы 2016".

"Ну, совсем другое дело", – подумал Шварценеггер. И тоже внес правку: "Трамп стоял с Путиным не как вареная макаронина, а как сухая лапша". "Зря я с ним так", – подхватил почин актера экс-глава ЦРУ Бреннан. "В Хельсинки не было измены. Вот сейчас он изменил. Себе". Маккейн выдохнул и перекрестился. Он-то, грешным делом, решил, что поездка Трампа к Путину стала "трагической ошибкой", а оказалось, что комической. Как в том анекдоте. "Так ты, что, надо мной издевался?", – спросил заика у своего собеседника, услышав, как тот с другими разговаривает без всякого дефекта речи. "Нет, – ответил тот, – это я над ними издеваюсь".

А кто-то подшутил и над самим Трампом. Когда он признавался в любви и верности спецслужбам США, в Белом доме на несколько секунд стало темно. "Упс, они выключили свет. Это агенты разведки", – с улыбкой произнес президент, не уточнив, чьей именно. И только тот, кто в этом момент услышал характерный булькающий звук за дверями с буквами "WC", догадался. Это же только у русских говорят: тушите свет, сливайте воду.

А когда опять можно было рассмотреть все предметы, Трамп, окончательно почувствовав себя в своей тарелке, похвастался, что разговаривал с Путиным с позиции "невероятной силы". И лучшего способа доказать, что Путину он все-таки доверяет больше, чем своим спецслужбам, трудно было бы придумать. Это мог заявить только тот, кто знает, что его не сдадут и не расскажут, как все было. А Трамп же еще в Хельсинки подумал, что "с этим парнем я бы в разведку пошел". Хорошо, что не сказал. А то объяснять бы пришлось, что его неправильно поняли.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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