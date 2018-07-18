"Красная МосквА-234". В деле Скрипалей новые шокирующие подробности

Так, забыли все, что они говорили раньше. Потому что только теперь – точно все. Расчет закончен. Скрипалей "травили" шесть сотрудников ГРУ. Не подруга Юлии, что гречку привезла. Не агент Гордон, что то ли слямзил псевдоним у героя "Твин Пикс", то ли оттуда и явился – уже неважно. И не те двое, что сделали свое "грязное дело", а сами смылись смело. А может, и она, и он, и они, и еще кто-то. Набралось же как-то ровно шесть человек. Не в том смысле, что двое держали, а третий травил, и умножить на два. Или в том? Других-то доказательств газета Daily Mail не предоставила.
Зато на источник в британской разведке сослалась. Наверное, в МI5. Если бы это была МI6, там по секрету сообщили бы о пяти врагах. Сути дела это все равно не меняет, а внутреннюю конкуренцию спецслужб и их маленькие пакости друг другу еще никто не отменял. Они, конечно, чтоб никого не обидеть, могли сойтись и на цифре "семь". Но уж число какое-то счастливое. Опять же "великолепная семерка", "семеро смелых". Зачем вызывать по отношению к русским такие героические ассоциации. Вот "шесть" для них – самое оно. Это же только в России поют "великолепная пятерка и вратарь".
В Солсбери, правда, то есть, британская "правда", у них играли не только настоящие мужчины. "Ключевую позицию", это стилистика издания, в группе занимала "женщина-офицер", это тоже их терминология. В общем, раньше казалось, что дело – "висяк", потому что "висит" ГРУ, нельзя SKU. SKU – это в торговле "складская единица учета". Используется для идентификации товарной, как раз-таки, позиции. Но вот идентифицировать-то они позицию русских и не могли. А теперь, получается, могут.
Спасибо паре из Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес. Ей – посмертно. А все недоумевали – их-то, мирных наркомана и алкоголичку, за что. А за то, что где отравился, там и пригодился. Ведь, не подцепи они "Новичок" в парке, никто бы и не знал, что хранился он во флаконе духов. Дон – все-таки дама, "клюнула" на находку и брызнула на себя "парфюмом". А Чарли просто рядом стоял. Поэтому сейчас они и лежат в разных местах.
Опустим подробности про склянку с боевым газом, несколько месяцев пролежавшую в центре города, вдоль и поперек продезинфицированного. Хотя у химиков опустить это получится профессиональней. После того, как они просмеются. Поразимся лишь дедуктивным способностям английских "ищеек". Если "гадость" во флаконе духов, значит, "шерше ля фам". Как догадались? Духи-то назывались не "Красная Москва-А234" и даже не "Шанель номер шесть" с упором на цифру.
Вот они традиции Конан Дойла. Вот он уровень "элементарно, Ватсон". Потому что если бы это был мужик, он бы смешал яд с кремом для бритья, вложив в него еще и всю свою ненависть к этой процедуре. А если бы Чарли и Дон наткнулись на баночку с мыльными пузырями, то, понятно, что всем заправлял ребенок. А если баночка розовая, то – девочка. Это же русские. Им и детей использовать – не проблема. Но не в этот раз. Может, в следующий. Когда британская разведка снова всех тщательно пересчитает и поймет, что МI5 плюс МI6, равно 11. Опять же и в футбол играют 11 человек. И это теперь тоже – так подозрительно по-русски.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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