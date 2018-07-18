"Красная МосквА-234". В деле Скрипалей новые шокирующие подробности

Вот они традиции Конан Дойла. Вот он уровень "элементарно, Ватсон". Если "гадость" во флаконе духов, значит, "шерше ля фам". Как догадались?

Так, забыли все, что они говорили раньше. Потому что только теперь – точно все. Расчет закончен. Скрипалей "травили" шесть сотрудников ГРУ. Не подруга Юлии, что гречку привезла. Не агент Гордон, что то ли слямзил псевдоним у героя "Твин Пикс", то ли оттуда и явился – уже неважно. И не те двое, что сделали свое "грязное дело", а сами смылись смело. А может, и она, и он, и они, и еще кто-то. Набралось же как-то ровно шесть человек. Не в том смысле, что двое держали, а третий травил, и умножить на два. Или в том? Других-то доказательств газета Daily Mail не предоставила.

Зато на источник в британской разведке сослалась. Наверное, в МI5. Если бы это была МI6, там по секрету сообщили бы о пяти врагах. Сути дела это все равно не меняет, а внутреннюю конкуренцию спецслужб и их маленькие пакости друг другу еще никто не отменял. Они, конечно, чтоб никого не обидеть, могли сойтись и на цифре "семь". Но уж число какое-то счастливое. Опять же "великолепная семерка", "семеро смелых". Зачем вызывать по отношению к русским такие героические ассоциации. Вот "шесть" для них – самое оно. Это же только в России поют "великолепная пятерка и вратарь".

В Солсбери, правда, то есть, британская "правда", у них играли не только настоящие мужчины. "Ключевую позицию", это стилистика издания, в группе занимала "женщина-офицер", это тоже их терминология. В общем, раньше казалось, что дело – "висяк", потому что "висит" ГРУ, нельзя SKU. SKU – это в торговле "складская единица учета". Используется для идентификации товарной, как раз-таки, позиции. Но вот идентифицировать-то они позицию русских и не могли. А теперь, получается, могут.

Спасибо паре из Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес. Ей – посмертно. А все недоумевали – их-то, мирных наркомана и алкоголичку, за что. А за то, что где отравился, там и пригодился. Ведь, не подцепи они "Новичок" в парке, никто бы и не знал, что хранился он во флаконе духов. Дон – все-таки дама, "клюнула" на находку и брызнула на себя "парфюмом". А Чарли просто рядом стоял. Поэтому сейчас они и лежат в разных местах.

Опустим подробности про склянку с боевым газом, несколько месяцев пролежавшую в центре города, вдоль и поперек продезинфицированного. Хотя у химиков опустить это получится профессиональней. После того, как они просмеются. Поразимся лишь дедуктивным способностям английских "ищеек". Если "гадость" во флаконе духов, значит, "шерше ля фам". Как догадались? Духи-то назывались не "Красная Москва-А234" и даже не "Шанель номер шесть" с упором на цифру.

Вот они традиции Конан Дойла. Вот он уровень "элементарно, Ватсон". Потому что если бы это был мужик, он бы смешал яд с кремом для бритья, вложив в него еще и всю свою ненависть к этой процедуре. А если бы Чарли и Дон наткнулись на баночку с мыльными пузырями, то, понятно, что всем заправлял ребенок. А если баночка розовая, то – девочка. Это же русские. Им и детей использовать – не проблема. Но не в этот раз. Может, в следующий. Когда британская разведка снова всех тщательно пересчитает и поймет, что МI5 плюс МI6, равно 11. Опять же и в футбол играют 11 человек. И это теперь тоже – так подозрительно по-русски.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!