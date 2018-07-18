РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

"Красная МосквА-234". В деле Скрипалей новые шокирующие подробности

0240
© РИА Новости / Евгений СамаринПерейти в фотобанкОчистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в СолсбериОчистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Вот они традиции Конан Дойла. Вот он уровень "элементарно, Ватсон". Если "гадость" во флаконе духов, значит, "шерше ля фам". Как догадались?

Так, забыли все, что они говорили раньше. Потому что только теперь – точно все. Расчет закончен. Скрипалей "травили" шесть сотрудников ГРУ. Не подруга Юлии, что гречку привезла. Не агент Гордон, что то ли слямзил псевдоним у героя "Твин Пикс", то ли оттуда и явился – уже неважно. И не те двое, что сделали свое "грязное дело", а сами смылись смело. А может, и она, и он, и они, и еще кто-то. Набралось же как-то ровно шесть человек. Не в том смысле, что двое держали, а третий травил, и умножить на два. Или в том? Других-то доказательств газета Daily Mail не предоставила. 

Зато на источник в британской разведке сослалась. Наверное, в МI5. Если бы это была МI6, там по секрету сообщили бы о пяти врагах. Сути дела это все равно не меняет, а внутреннюю конкуренцию спецслужб и их маленькие пакости друг другу еще никто не отменял. Они, конечно, чтоб никого не обидеть, могли сойтись и на цифре "семь". Но уж число какое-то счастливое. Опять же "великолепная семерка", "семеро смелых". Зачем вызывать по отношению к русским такие героические ассоциации. Вот "шесть" для них – самое оно. Это же только в России поют "великолепная пятерка и вратарь". 

В Солсбери, правда, то есть, британская "правда", у них играли не только настоящие мужчины. "Ключевую позицию", это стилистика издания, в группе занимала "женщина-офицер", это тоже их терминология. В общем, раньше казалось, что дело – "висяк", потому что "висит" ГРУ, нельзя SKU. SKU – это в торговле "складская единица учета". Используется для идентификации товарной, как раз-таки, позиции. Но вот идентифицировать-то они позицию русских и не могли. А теперь, получается, могут. 

Спасибо паре из Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес. Ей – посмертно. А все недоумевали – их-то, мирных наркомана и алкоголичку, за что. А за то, что где отравился, там и пригодился. Ведь, не подцепи они "Новичок" в парке, никто бы и не знал, что хранился он во флаконе духов. Дон – все-таки дама, "клюнула" на находку и брызнула на себя "парфюмом". А Чарли просто рядом стоял. Поэтому сейчас они и лежат в разных местах.

Опустим подробности про склянку с боевым газом, несколько месяцев пролежавшую в центре города, вдоль и поперек продезинфицированного. Хотя у химиков опустить это получится профессиональней. После того, как они просмеются. Поразимся лишь дедуктивным способностям английских "ищеек". Если "гадость" во флаконе духов, значит, "шерше ля фам". Как догадались? Духи-то назывались не "Красная Москва-А234" и даже не "Шанель номер шесть" с упором на цифру. 

Вот они традиции Конан Дойла. Вот он уровень "элементарно, Ватсон". Потому что если бы это был мужик, он бы смешал яд с кремом для бритья, вложив в него еще и всю свою ненависть к этой процедуре. А если бы Чарли и Дон наткнулись на баночку с мыльными пузырями, то, понятно, что всем заправлял ребенок. А если баночка розовая, то – девочка. Это же русские. Им и детей использовать – не проблема. Но не в этот раз. Может, в следующий. Когда британская разведка снова всех тщательно пересчитает и поймет, что МI5 плюс МI6, равно 11. Опять же и в футбол играют 11 человек. И это теперь тоже – так подозрительно по-русски.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена