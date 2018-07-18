Сирийская платформа, или Как ЕС и Израиль выиграли от саммита в Хельсинки

Европейские лидеры, политики и дипломаты, с нескрываемой опаской воспринявшие встречу лидеров России и США, похоже, должны теперь сказать им большое спасибо. Ведь достигнутые договоренности по той же Сирии пойдут Европе лишь на пользу. Да и не только ей.

Критики Дональда Трампа в США буквально впали в раж, осуждая того за вялость, безынициативность и предательство национальных интересов во время саммита с Владимиром Путиным в Хельсинки. Другие политики и так называемые эксперты утверждают, что переговоры были пустыми: никаких прорывов не произошло, совместных бумаг не подписано. Всей этой публике, состоящей из классических глобалистов или непримиримых врагов Путина и Трампа, сам факт встречи двух неформатных для нее лидеров – как кость в горле. Но проблема в том, что они недоговаривают, передергивают факты или откровенно лгут.

Переговоры отнюдь не были бессмысленными. Пробита брешь в стене, которую некоторые заинтересованные политические силы старательно выстраивали между Россией и США, Кремлем и Белым домом. И само по себе это имеет огромную ценность. Кое о чем удалось договориться и в практической плоскости. Речь идет, в частности, о Сирии – стране, уже годами пребывающей в состоянии гуманитарного бедствия. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что для реализации достигнутых в Финляндии договоренностей ведомство готово активизировать контакты с американскими коллегами для обсуждения ситуации в Сирии, продления договора СНВ и других вопросов в области безопасности. Реакция из США тоже не заставила себя ждать. Глава Пентагона Джеймс Мэттис, как передали агентства со ссылкой на свои источники, готов к переговорам с российским министром обороны Сергеем Шойгу. И это обнадеживающая информация.

Видимо, не напрасно Дональд Трамп в Хельсинки отметил, что военные двух стран "возможно, ладят лучше, чем лидеры в политике". Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что установление мира и согласия в Сирии могло бы стать образцом успешной совместной работы. А "Россия и США могут взять на себя лидерство и организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса, помочь возвращению беженцев к своим родным очагам".

Если так и будет, Сирию ждут большие позитивные перемены, которые ей столь необходимы. Партнерство в гуманитарной сфере неизбежно станет прочной – потому что она человечная – платформой для дальнейшего налаживания диалога Москвы и Вашингтона. Но появится и еще один выгодоприобретатель – Европа. Поток беженцев из Сирии туда резко сократится. А многие из ранее прибывших вернутся домой, что обязательно скажется на экономической, социальной и даже криминальной ситуации в Старом Свете. Европейские лидеры, политики и дипломаты, с нескрываемой опаской и в ряде случаев с отторжением воспринявшие встречу Путина и Трампа, в таком случае должны будут сказать им большое спасибо. И поменьше обижаться на американского президента за его признание Европы противником США. С позицией Трампа, последовательно подвергающего обструкции глобалистские форматы – ВТО, ЕС, G7 и другие – им просто пора смириться.

Но преодоление гуманитарного кризиса в Сирии – это лишь один вопрос, связанный с этой страной, который обсуждался в Хельсинки. Был и другой – обеспечение безопасности на сирийско-израильской границе, в районе Голанских высот. Владимир Путин в Финляндии заявил, что ситуация там "должна быть приведена в полное соответствие с соглашением 1974 года", то есть должна возникнуть полноценная зона деэскалации. Это предполагает не только отвод сирийских и израильских военных от границы, но и вооруженных иранских бойцов, воюющих в Сирии. Для еврейского государства, считающего Иран врагом "номер 1", это вопрос первостепенной важности. И Москва здесь может повлиять на Тегеран, причем не в ущерб ни одной заинтересованной стороне, включая сам Иран.

Вернувшись домой, Дональд Трамп заявил, что Россия, США и Израиль запустили активный процесс трехсторонних переговоров, затрагивающих Сирию и обеспечение безопасности еврейского государства. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал эту инициативу и выразил благодарность Путину и Трампу за их усилия. И разве все это нельзя назвать конкретным результатом саммита в Хельсинки, способным – хотя бы частично – переломить враждебность Москвы и Вашингтона и трагически затянувшийся ближневосточный кризис?

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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