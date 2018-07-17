Их встреча была, как наш Чемпионат мира по футболу. Она тоже прошла, но оставила надежду, что после нее уже не будет, как прежде. По крайней мере, у американского президента.
Мяч надежды, или Как Путин подарил Трампу "Мечту"
Это казалось странным. Трамп подарил Путину хоккейную майку Овечкина, хотя сам Овечкин входит не только в команду Путина, но и в Кремль. Как минимум, чаще, чем в Белый дом. Однако было бы еще чуднее, вручи он эту же "капитанскую" форму победителя кубка Стенли – клуба "Вашингтон Кэпиталз", но, как водится в спортивно-сувенирных делах, с фамилией "Путин" на спине. Впрочем, в США все равно не сомневаются, что Трамп так и сделал. Вручил Путину Вашингтон.
Правда, сенатор Грэм полагает, что еще не все потеряно. Потому и предложил ответный презент российского президента – мяч Чемпионата мира по футболу – проверить на "жучки". Ну, это он, конечно, хватил. Достаточно снять отпечатки пальцев – Путин же передавал инвентарь не в перчатках. А потом сопоставить результаты дактилоскопии со следами на американской демократии, на западных ценностях, на руинах европейского единства, на флаконе из-под "Новичка". Где им там еще мерещилась "рука Москвы"?
А можно и не сопоставлять. Все же видели, как Путин "отфутболил" их спецслужбы, а самого Мюллера небрежно назвал "как его там". Словно он и не Мюллер, а какой-нибудь второстепенный Холтофф. Это ли не признание вины. К тому же теперь они точно знают, что признание вины Путина стояло рядом с Путиным. Того, что Трамп сказал в Хельсинки, им хватит еще на одно расследование. А особенно того, о чем не сказал. Ведь получается, не сказал то, что сказал Путину. Значит, ему доверяет больше. А это – измена.
Им бы с такими мыслями – к психологам. Те давно разобрались: больше всего доверяешь тому, с кем впредь можешь и не встретиться. Трамп не общался с Путиным, как в последний раз. Но он знал, куда вернется. Хотя, похоже, даже он не знал всего. Ну, например, что там, в КПЗ, его ожидает гражданка Бутина. Всего-то 29 лет. Они вели ее давно и открыто, как еще одну сюжетную линию саги о "вмешательстве России". Причем она сама готова была дать показания. Но ее взяли 15-го, чтобы объявить об аресте сразу после саммита 16-го. Само собой, чтобы испортить послевкусие.
Тут можно было бы вспомнить про "ложку дегтя". Но с чем бы ей еще быть, если у них вся бочка с этим делом. Ее-то и катят на русских, как Сизиф свой камень. С той лишь разницей, что тот в гору, а эти по кругу. Арест в США россиянки по обвинению в шпионаже без всяких улик и доказательств не удивляет. Они так работают. Они показывают, через что Трампу предстоит пройти. Если, конечно, он не захочет остановиться. Кажется, что нет. "Я лучше возьму на себя политический риск, пытаясь добиться мира, чем буду рисковать миром ради политики". Так пишут не твит, а историю. Но в его случае без гарантии, что со счастливым концом.
Когда он говорил в Хельсинки, сложилось ощущение дежавю. Ему опять хотелось верить, будто он снова только-только стал президентом. На этот раз точно не без помощи Путина. Они же для того и сошлись, чтобы помочь и друг другу, и всем, кто этого хочет. Их встреча была, как наш Чемпионат мира по футболу. Не потому что и ее признали победой Путина. Она тоже прошла, но оставила надежду, что после нее уже не будет, как прежде. По крайней мере, у Трампа. И прав сенатор Грэм. Путин подарил больше, чем просто мяч. Кто знает его официальное название, поймет, что он подарил Трампу "Мечту". Тоже когда-нибудь все-таки сыграть в свою игру.
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