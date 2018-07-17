"Белым каскам" в Сирии по профилю теперь делать нечего. Или что-то менять. Или линять. Что бы они ни придумали, очевидно, что каска – ложь, да в ней намек: провокации не впрок. Похоже, их "луч света" в "темном царстве" оказался всего лишь софитом.

И белый цвет не мил, или Как Запад снял "каски" перед Асадом Your browser does not support HTML5 audio

За неимением шляпы, пойдет и так. Запад снимает перед Башаром Асадом каску. Это, конечно, не извинение. Но это признание того, что их "луч света" в его "темном царстве" оказался всего лишь софитом. И вот он погас. Запал еще есть – заряд закончился. По данным CNN, США и европейские союзники готовят план эвакуации "Белых касок" из Сирии. Возможно, через Израиль и Иорданию. Речь идет о переброске тысячи "волонтеров" и членов их семей, а это, как особо подчеркивает телеканал, в основном – местные граждане, в такие страны, как Великобритания, Германия и Канада.

Сразу сомнения. Не так уж они и отличились перед человечеством, чтобы в "лучшем из миров" принимали за своих не только их, но и их родню. Либо все-таки не совсем они – "местные граждане", поэтому их надо вернуть на родину. Либо потому и упор на сирийскую прописку, чтобы настоящие местные там поняли, как заслужить на Западе почетный статус беженца. И чтобы не по морю с риском для жизни, а с комфортом в транспортнике ВВС Соединенных Штатов. В любом случае, это правда, что "Белым каскам" в Сирии по профилю теперь делать нечего. Или что-то менять. Или линять.

По большому, Станиславскому, счету, это стало ясно из последней серии их "франшизы" "Химия Асада". Это был полный провал. "Кассовые сборы" явно не оправдали ожидания. Откровенную халтуру не спасли даже спецэффекты. А ведь взлетели на воздух и ушли в земли не только ракеты, но и миллионы долларов. Им бы сразу сделать правильный вывод. Из Сирии. Но тогда еще надеялись, что "каски" реабилитируются – подыщут новые декорации, соберут правильную массовку. Теперь понимают, что нет.

И не в том дело, что уже и ОЗХО признала, что ядом в Думе тогда даже не пахло. Правительственные войска практически не оставили провокаторам места для очередных инсценировок, а мирные граждане стали гораздо осмотрительнее. Да и дети тоже теперь не ведутся на финики. Иначе говоря, никаких условий для работы. Но не бросать же их. Как у них говорится, встретишь парня в каске – береги его. Он же с Белым домом цвета одного. И не только, кстати, цветом. В США – White House, и в Сирии они пытались устроить white хаос. Не получилось. Вот и решили спасать их бегством.

Хотя, кажется, что это в самой последней степени – забота об их безопасности. Во-первых, они слишком много знают. А тому же Пентагону и так хватает откровений его же "умеренных боевиков", сложивших его же оружие. Во-вторых, еще пригодятся. Может, и в Венесуэле – разговоры такие ходят. А может, и снова по месту прописки. Не исключено же, что информация об их отступлении – это лишь отвлекающий маневр. Их как бы выводят, чтобы следующую "химатаку" Асаду уже не на кого было "свалить". Мол, вот уже и "касок" нет, а в Сирии по-прежнему "задыхаются".

В конце концов, их можно просто переименовать. Например, в "белые одежды". И никто не догадается, что это – те же каски, только ниже. Ну, скажем, как "Ан-Нусра"*, ставшая "Фатах аш-Шам"*. Другое дело, что бы они ни придумали, очевидно, что каска – ложь, да в ней намек: провокации не впрок. Поэтому лучшее, что еще могут снять "Белые каски" в свете софитов – это торжественно снять каски. "Оскар" за это уже не получат. Зато и по шапке, возможно, тоже.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!