Крушение MH17: четыре года следствия без результатов

Катастрофу малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом международная экспертная группа изучает уже четыре года. Но почему-то продвинуться в расследовании до сих пор не может. И, судя по всему, вовсе не из-за нехватки технических средств.

Россия готова сделать все, что в ее силах, чтобы помочь расследованию крушения малайзийского Boeing в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года.

Эта позиция Москвы за четыре года не изменилась, как, впрочем, и отношение к ней остальных сторон – как не принимали ее во внимание, так и не принимают. Виновные были названы в СМИ практически сразу, когда ни о каком расследовании еще не шло и речи – украинский президент Петр Порошенко обвинил в случившемся Москву, естественно, не подкрепив это никакими доказательствами.

Собственно, рабочая версия для западного мира такой и осталась. И все так же без доказательств, что естественно, потому что предъявить просто нечего. Но эта позиция мешает привлечь к расследованию российских специалистов.

Хотя Австралия надеется, что при участии России сможет начать диалог об этой катастрофе. Это конструктивный настрой. Только надеяться что-то начать спустя четыре года настойчивых предложений с российской стороны – этого, кажется, мало для расследования, которое, похоже, давно забуксовало.

Вряд ли за это время могли появиться какие-то новые сведения или улики. Так что тянуть нечего, надо не надеяться, а просто начинать работать нормально, по-настоящему, с учетом всех имеющихся фактов.

Как отметил исполняющий обязанности представителя России при ООН Дмитрий Полянский, "расследование должно вбирать в себя позиции всех сторон, включая Россию". А сейчас же "складывается впечатление, что так называемая "русская вина" была решена с самого начала", так что и иллюзий никаких нет.

Впрочем, иногда кажется, что подвижки все же есть. Например, власти Малайзии считают, что нельзя просто взять и показать пальцем на Россию, все это должно основываться на каких-то фактах.

А родственники погибших намерены судиться с Украиной, потому что она не закрыла воздушное пространство, и самолет оказался в небе над зоной боевых действий, что недопустимо.

Так или иначе, трагедия обрастает политическими деталями, которые только уводят следствие в сторону. В случае со многими другими авиационными катастрофами, картину удавалось восстановить посекундно, здесь же не получается установить достоверно практически ничего. И скорее всего не потому, что не хватает технических средств, а потому что на то нет политической воли.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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