Об ее кабинете и после отставок двух "Д" – Джонсона и Дэвиса – сказали, что он трещит по швам. А теперь-то "лопнуло" и в самом интересном месте.

"Крысиный премьер", или Как Тереза Мэй теряет министров и популярность Your browser does not support HTML5 audio

У нас говорят, жениться в мае – всю жизнь маяться. А у них-то май – это may. А Мэй-то у них – это Тереза. А природу-то не обманешь. Так что, развод будет. Или с ЕС, или британцев. И последние, похоже, что-то начали подозревать. Рейтинг консерваторов за месяц потерял шесть пунктов и упал до цифры 36. И это впервые после прошлогодних парламентских выборов меньше, чем у лейбористов. У тех – как было 40, так и осталось. Причем им даже делать ничего не пришлось. Всего-то и надо, что сидеть и ждать…

И ведь от правительства тори уже отпадают не только проценты, но и министры. За неделю – третий лишний. На этот раз главный по малому бизнесу Эндрю Гриффитс запросился по собственному желанию. Хотя оно его сгубило гораздо раньше. По данным Sunday Mirror, СМС-переписку "про это" он затеял с официанткой из бара и ее подружкой где-то в середине июня. За это время они получили от 47-летнего чиновника более двух тысяч весьма недвусмысленных сообщений. Политик конкретно предлагал интим или, на худой конец, деньги в обмен на откровенные фото и видео.

Сейчас раскаивается. В открытом и уже пристойном письме просит прощения. И признает, что подвел свою начальницу. Об ее кабинете и после отставок двух "Д" – Джонсона и Дэвиса – сказали, что он трещит по швам. А теперь-то "лопнуло" и в самом интересном месте. Хотя грязное белье оттуда выглянуло еще тогда, когда экс-министр обороны Майкл Фэллон получил под карьеру дамской коленкой, которую трогал лет 15 назад. Убрали – "залатали". Когда глава канцелярии кабмина и зампремьера Дэмиан Грин "погорел" на порно, тоже спровадили так, чтоб дело было "шито-крыто".

Но Эндрю – особый случай. Уж очень он со своими фантазиями некстати. И ведь опытный же административный работник, у Мэй главой штаба был. Жена только-только дочку подарила. Сам в Инстаграме показывал. Казалось бы, чего не хватает. Выходит, этого самого ему и не хватало. В то время, когда правительство переживает, пожалуй, самый сложный период. А у него одно на уме. И это – не выход из ЕС. Одно из посланий он отправил через 25 минут после голосования в парламенте по Брекзиту. Хотя, на что бы еще с его воображением могли натолкнуть эпитеты "мягкий" или "жесткий".

Ко всему прочему, он бахвалился девицам, что предавался "платоническому" разврату с ними, потягивая шампанское с принцем Чарльзом. Понятно, что тот даже не знает, кто это. Вот и Мэй теперь знать его не хочет. Получается же, что это от нее все бегут. И "трудовые резервы" бегут. И только "динамо" не бежит. Мэй по-прежнему всех "динамит". И если Гриффитс признал, что ему необходима профессиональная помощь, чтобы подобное не повторилось, то премьер к врачам обращаться не станет. Это "крысы" бегут с корабля, успокоит она сама себя. А рядом не окажется того, кто сказал бы ей, что у "крысиного короля" по определению никого кроме "крыс" быть не может.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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