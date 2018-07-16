Тет-а-тет для того и проводится, чтобы об этом знали двое. Так возникает доверие. Остальным достаточно знать, что когда президенты США и России говорят, солдатам петь не обязательно. И пока лидеры двух сверхдержав друг у друга на виду, никому ничего не грозит.
Из меню повестки, или Как Путин и Трамп "заменили" поющих солдат
Еще до того, как они выйдут к прессе, все уже будут знать самое главное. Это произошло. И ничего страшного из-за этого не случилось. Поскольку, что может быть страшнее, если уже: переиздание холодной войны, гонка вооружений, закрытые генконсульства, ужесточение санкций, Сирия, Украина и много чего по мелочи. Чтобы перечислить все, что США в последнее время наворотили, трех часов не хватит. А они-то собирались еще и обсудить, как из этого выбираться. Кажется, забыть бы все и с чистого листа. Но не наш вариант. Тем паче, "доброжелатели" постарались, чтоб не забыли.
Двенадцать "сотрудников ГРУ", "атаковавших" всю американскую демократию, они же так просто в самый подходящий момент не появляются. Еще и британцы под шумок успели-таки тоже на ГРУ "спихнуть" свой "Новичок". Трампа пичкали советами, как Рокки перед битвой с Иваном Драго. И все равно отдавали преимущество Путину. У него закалка. Ежегодно пресс-конференции и прямые линии. Три-четыре часа – легко. А Трамп, как о нем судачат, через пять минут теряет интерес. Это, видимо, единственное, что обнадеживало тех, кто не смог помешать этой встрече. Мол, он ничего не запомнит. Тем более, нет повестки. Только меню.
Пиво "Разберемся по-взрослому", коктейль "Сохранить мир", закуска "ТрамПутин" – это блин с семгой и сладкие панкейки. Если все это выпить и съесть сразу, заболит не только голова. Но они сюда не есть приехали. И не для того, чтобы все и сразу. Прибыли в разном эмоциональном состоянии. Путин явно на подъеме. И даже не потому, что он от имени государства, а Трамп от себя лично. Накануне, хоть и под дождем, но от души "зажег" с коллегами из Франции и Хорватии. А Колинда Грабар-Китарович была настолько в ударе, что, забудь она футболку сборной в подарок президенту России, предложила бы ему для обмена свою.
Трампу же в унылой Британии пришлось коротать время с клюшкой для гольфа. Но хорошо, что он отправился на рандеву оттуда, где уже никто не мог его остановить. В Штатах, например, нашлись бы желающие "закрыть ставни" Белого дома и перевести стрелки, чтобы он опоздал. Уж очень там боятся, что увидит он в Путине человека. Хотя сам Трамп, если выбирать, кем быть – красавицей или чудовищем, тоже предпочел бы второй вариант. Он же не Клинтон.
Как бы то ни было, в Хельсинки вновь, как бывало, оказались две самые большие красные кнопки в мире. И Трамп даже не стал ими меряться. По крайней мере, на виду у всех. Парадокс этого их общения в том, что чем меньше они раскроют его публике, тем перспективней. Тет-а-тет для того и проводится, чтобы об этом знали двое. Так возникает доверие. Остальным достаточно знать, что когда президенты США и России говорят, солдатам петь не обязательно. Дети и так могут спать спокойно. Если, конечно, это не дети американского истеблишмента или европейских русофобов.
Пока лидеры двух сверхдержав друг у друга на виду, никому ничего не грозит. И это, пожалуй, главный вывод из их свидания. Оно не про "сверить часы". У каждого все равно свое время. Оно про то, что идти должны только часы, а не стрелки обратного отсчета. Для того и встретились, чтобы его остановить.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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