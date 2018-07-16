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Диалог взамен конфронтации: глава Хорватии присоединилась к "партии мира"

(обновлено: 12:50 16.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович во время встречи с Владимром Путиным. 18 октября 2017Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович во время встречи с Владимром Путиным. 18 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В мире все больше тех, кто говорит о вреде ограничительных антироссийских мер и в целом давления на Москву. И это уже устойчивая тенденция. А судя по заявлениям президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, ЧМ-2018 эту тенденцию только усилил.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выступила против изоляции и за необходимость диалога с Россией. Особенно – в вопросах безопасности. Она выразила надежду, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Финляндии смягчит международную напряженность, а два лидера продемонстрируют "достаточно ответственности за глобальную стабильность и трансатлантические отношения". Пришлось, конечно, сказать пару слов об обеспокоенности действиями Москвы в Юго-Восточной Европе. Но это, скорее, компонент нынешнего западного политического ритуала. Непременный атрибут. В целом же заявление хорватского лидера – очень четкий сигнал непримиримым противникам стабилизации отношений с Россией. В Вашингтоне таких пока немало, а вот в Европе их число сокращается. 

Владимир Путин и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи. 15 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Политолог: ЧМ-2018 смягчил международную напряженность
Очевидно, что на Колинду Грабар-Китарович произвел немалое впечатление Чемпионат мира по футболу: за игрой своей сборной она наблюдала непосредственно с трибун и имела возможность не раз пообщаться с руководством принимающей игры страны. Включая встречу в Кремле с Владимиром Путиным. Да по-другому, наверное, и быть не могло: Россия продемонстрировала свое дружелюбие, гостеприимство и способность организовывать крупнейшие международные мероприятия на высшем уровне, близком к безупречному. Огромное количество растиражированных примитивных стереотипов о России рассеялись как туман. Примерно как в стихах Есенина: улетучились "как с белых яблонь дым". Даже ангажированные западные СМИ, "ловившие блох" во время чемпионата с единственной целью – раздуть из малейшего пустяка грандиозный скандал, были вынуждены умерить свой пыл. Сотни тысяч жителей самых разных регионов мира получили возможность увидеть Россию без налета сказок и небылиц, которыми в ряде случаев пропаганда их усиленно кормила дома.

Президент Хорватии тоже имела все шансы познакомиться с Россией в неформальной обстановке, а не только как высшее государственное должностное лицо. Она и познакомилась. Летала эконом-классом, в Нижнем Новгороде с друзьями ходила на один из матчей по обыкновенному паспорту болельщика. В общем, вела себя более чем демократично, как и принято в Европе, откуда она приехала. Именно это, судя по всему, и позволило хорватскому лидеру составить более полную картину о стране и ее людях. Но как политик Колинда Грабар-Китарович, разумеется, не могла делать заявления, основываясь исключительно на своих эмоциях и впечатлениях. Это непозволительная роскошь. Президенты делают взвешенные заявления. Преимущественно, во всяком случае. А потому и слова о необходимости диалога с Россией вместо ее изоляции, еще раз повторим, это политическая позиция, а не чисто человеческий импульс преисполненной симпатий к посещаемой стране женщины. 

Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
Политолог: продление антироссийских санкций – "действие из прошлого"
Изоляции, кстати, нет никакой и в помине: констатируем это лишний раз. В Москве или, к примеру, в Сочи европейские и иные мировые лидеры – частые гости. Точно так же как и российские руководители в других странах. Нет никакого железного занавеса и на чисто бытовом уровне. Наконец, практически все запланированные международные проекты с участием России реализуются в запланированные сроки. Да, остаются санкции, но это долгоиграющая политическая история с ограниченным "радиусом действия", не оказывающим критического влияния на международную повестку и роль в ней Москвы. И еще: президент Хорватии, по большому счету, открыто солидаризировалась с политическими силами в Европе, которые выступают за возвращение в отношения с Россией здравого смысла. А таких – все больше, что показывает, к примеру, новая власть в Италии. Да и деловые круги не остаются в стороне, постоянно заявляя о вредоносности ограничительных антироссийских мер и в целом давления на Москву. И это уже устойчивая тенденция. Футбол ее только усилил. Потому что это был красивый футбол в гостеприимной стране. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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