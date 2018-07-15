Латвия-НАТО: разговоры о разводе или разговоры и развод

Ни в коем случае не говорите в семье о разводе. Ни гипотетически, ни во время ссор. Помните, что со слов все и начинается. В начале ведь было именно слово. Следуйте заветам древних: нет слова – нет проблемы.
Наш любимый президент нашего любимого американского государства вновь потребовал увеличить расходы на оборону. Мы так честно и яростно шли к намеченной цели – к этим двум процентам от ВВП на оборону, сметая на своем пути другие расходы: на каких-то дурацких бюджетников, унылую социалку и еще более неважное здравоохранение. Собирали по сусекам, пихались локтями и из кожи лезли вон. И когда цель была достигнута, почему-то никто по голове не погладил. Что, есть два? – говорят. Хорошо – умеете, можете. Это будет раз "два", а теперь давайте два "два". Итого – четыре.
Ринкевичу хорошо, он ни за что не отвечает. Вернее отвечает за внешнюю политику, которая нынче проста: Россия – вражина, Европа – друзья, США – любовь. Выражения ясны. А что там внутри страны, какими средствами это все подтверждать и за счет чего – это не его ума дело.
Те, кого касаются какие-то скучные внутренние дела и такие же люди, в оценках были куда менее пылкими. Глава правительства Марис Кучинскис начал всех успокаивать. Мол, это не о нас, это не к нам, это не то. Мы об этом ни сном ни духом, какие такие 4% процента, необходимости нет, да успокойтесь вы уже. Ну вроде как и выдохнули.
Это, конечно, все так. Более того, это именно так – иначе впору идти вешаться. Но… понимаете… как бы это сказать. Теперь ведь никогда, поверьте, никогда латвийский патриот не будет полностью спокоен. Стоит только вспомнить слова о выходе США из НАТО – и все. Печальный финал всего и вся приобрел очертания, сложился в буквы. Пусть это слова, пусть просто игра слов, пусть. Но, как предупреждает та самая книга – в начале тоже было слово. А как потом все завертелось?
Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия
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