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Латвия-НАТО: разговоры о разводе или разговоры и развод

(обновлено: 14:01 15.07.2018)
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© Flickr / NATOВоеннослужащий войск НАТО во время учений в ЛатвииВоеннослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
© Flickr / NATO
Теперь никогда, поверьте, никогда латвийский патриот не будет полностью спокоен. Стоит только вспомнить, что наш любимый президент нашего любимого американского государства сказал – и все. Как он мог.

Ни в коем случае не говорите в семье о разводе. Ни гипотетически, ни во время ссор. Помните, что со слов все и начинается. В начале ведь было именно слово. Следуйте заветам древних: нет слова – нет проблемы.  

Военнослужащие НАТО во время учений в Латвии
© AFP 2018 / Ilmars Znotins
В Прибалтике под натовцами почему-то горит земля
Мы здесь в Прибалтике – как на пороховой бочке, в поисках утраченного равновесия. Люди с бегающими глазами считают, что скоро рванет, люди с глазами застывшими – что порох давно отсырел. А может, и того хуже – бочка есть, а содержимое не проверяли со времен последней пятилетки. Что там – лучше не открывать. Но в самих патриотах – пороху навалом. Впрочем, чтобы подвести итоги последнего саммита НАТО, нужно попытаться унять искры. И попробовать понять, что произошло. 

Наш любимый президент нашего любимого американского государства вновь потребовал увеличить расходы на оборону. Мы так честно и яростно шли к намеченной цели – к этим двум процентам от ВВП на оборону, сметая на своем пути другие расходы: на каких-то дурацких бюджетников, унылую социалку и еще более неважное здравоохранение. Собирали по сусекам, пихались локтями и из кожи лезли вон. И когда цель была достигнута, почему-то никто по голове не погладил. Что, есть два? – говорят. Хорошо – умеете, можете. Это будет раз "два", а теперь давайте два "два". Итого – четыре. 

Лимузин президента США Дональда Трампа в Брюсселе во время саммита НАТО. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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НАТО на разогреве, или Как Трамп превратил саммит альянса в прелюдию
Сердце у многих екнуло. В висках зашумело. Но черт с ними, с этими многими. Мы же ради хоть и не своего, но любимого государства готовы на все! Еще не загрузился твит Трампа, как наш стремительный глава МИДа Эдгар Ринкевич мгновенно рванул из пелотона. Мы, говорит, совершенно согласны, господин Трамп, с тем, о чем вы в скором времени скажете. Более того, даже с тем, о чем вы промолчите. Поэтому Латвии надо поднимать расходы на оборону. Таким образом, говорит, мы нашим друзьям отправим хороший сигнал – хорошенько так посигналим. Я ваша навеки, если что. 

Ринкевичу хорошо, он ни за что не отвечает. Вернее отвечает за внешнюю политику, которая нынче проста: Россия – вражина, Европа – друзья, США – любовь. Выражения ясны. А что там внутри страны, какими средствами это все подтверждать и за счет чего – это не его ума дело. 

Те, кого касаются какие-то скучные внутренние дела и такие же люди, в оценках были куда менее пылкими. Глава правительства Марис Кучинскис начал всех успокаивать. Мол, это не о нас, это не к нам, это не то. Мы об этом ни сном ни духом, какие такие 4% процента, необходимости нет, да успокойтесь вы уже. Ну вроде как и выдохнули. 

Военнослужащий на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии
© Sputnik / Сергей Мелконов
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А потом Трамп как бахнул, что США могут выйти из альянса… что ни вдохнуть, ни выдохнуть. Это же не просто кошмар, а какой-то страшный суд. Многие опять сразу давай успокаивать: дескать, не ведитесь на слова Трампа о разводе, это он вас разводит. Слово "развод" ведь имеет не только производное "развестись", но и "развести". 

Это, конечно, все так. Более того, это именно так – иначе впору идти вешаться. Но… понимаете… как бы это сказать. Теперь ведь никогда, поверьте, никогда латвийский патриот не будет полностью спокоен. Стоит только вспомнить слова о выходе США из НАТО – и все. Печальный финал всего и вся приобрел очертания, сложился в буквы. Пусть это слова, пусть просто игра слов, пусть. Но, как предупреждает та самая книга – в начале тоже было слово. А как потом все завертелось?  

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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