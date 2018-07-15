На Украине полку "вредителей" прибыло. История почти по Брэдбери

В Госкомтелерадио Украины родилась инициатива – применить санкции к двенадцати юридическим лицам РФ. Которые занимаются… чем бы вы думали?

Украинские идеологические стражи не дремлют. С тех пор, как 1 января 2017 года вступил в силу закон об ограничении доступа в незалежную "иностранной печатной продукции антиукраинского содержания", они непрерывно читают книги из России. Прочел – запретил, прочел – запретил. В прошлом году, например, было прочитано и запрещено к ввозу из России 221 книжное наименование.А к середине нынешнего, или – как сказано на официальном сайте инициаторов новых санкций – "по состоянию на 10 июля" в перечень запрещенки внесено уже 184 наименования.

Если и дальше все пойдет такими темпами, то в 2018 году украинские цензоры станут рекордсменами мира по чтению книг на русском языке. Конечно, сами они называют это занятие "мониторингом книжного рынка государства-агрессора". И впечатлениями делятся так, как положено: у всех этих сотен книг, прочитанных за полтора года, одно содержание, и направлено оно, разумеется, "на ликвидацию независимости Украины", а далее "по списку" ("пропаганда насилия", "разжигание вражды", "совершение террористических актов", "посягательство на права и свободы" – на этом фантазия заканчивается).

Что интересно: Госкомтелерадио незалежной не то чтобы запрещает книги российских авторов, нет, комитетчики вежливо "предлагают" запретить. Мы, дескать, просто подготовили и направили на согласование "заинтересованным органам" проект – только проект! – "правительственного распоряжения". А дальше вы уж там без нас решайте, вводить новые антироссийские санкции или не вводить.

Однако весь способ существования этого комитета замешан на одной очень конкретно прописанной связке. Мы рекомендуем – это значит, что предупреждаем наши "субъекты хозяйствования" о бесполезности их попыток "получить разрешение на ввоз" российских изданий. И мы "ориентируем правоохранительные органы", что распространение таких книг подпадает под четыре статьи УК Украины.

Самое чудесное в этой логической цепочке то, что все еще есть на Украине "субъекты хозяйствования", которые совершают и совершают "бесполезные попытки" под угрозой уголовного наказания!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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