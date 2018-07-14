Как испортить аппетит политику – уроки вашингтонских рестораторов

Если ты сотрудник администрации Дональда Трампа, то не ходи в мексиканский ресторан, в японском – не бери суши на вынос и обходи книжные магазины. В этих и подобных местах Вашингтона соратников президента США упорно преследуют "народные критики".

В американской столице чиновникам Трампа хронически не везет с отправлением простых человеческих потребностей. Например, хотят они поесть, наконец, не дома, а в ресторане, и у них сразу начинаются проблемы. Вашингтон, известный как "антитрамповский" город, неохотно раскрывает перед ними двери заведений общественного питания. А если и раскрывает, то за дверями может оказаться шикающая публика с плакатом "Позор", так что аппетит немедленно пропадает. Правда, не у всех – в сложных ситуациях некоторые демонстрируют поразительную выдержку, о чем сообщает The Washington Post.

Вот как по-разному ведут себя советник Дональда Трампа Стивен Миллер и министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен в одном и том же месте – мексиканском ресторане. Непонятно, зачем они туда пошли, если публично защищают такие трамповские ценности, как антииммигрантская политика в целом и "нулевая толерантность" в частности. Ведь ясно, что завсегдатаи ресторана – местные мексиканцы – знают их в лицо и вряд ли любят. Но – пошли и, как говорится, напоролись. Нильсен – отдадим ей должное – довольно долго пыталась делать вид, что "кушает с аппетитом" под крики посетителей "Лицемерка!", "Каково тебе уплетать мексиканскую еду!", но все же дрогнула и покинула ресторан, не дообедав. А Миллер, которому в аналогичной ситуации кричали кое-что и похуже – "фашист", например, – нашел в себе силы доесть до последней крошки все то, за что заплатил, а уж потом ретировался. Однако было дело – и у него сильно сдали нервы. Это когда советник президента, купив в ресторане суши на вынос, вдруг увидел, как ресторатор посылает ему в спину жест из двух пальцев, и немедленно выбросил свою покупку.

Чтобы избежать подобных случаев, некоторые сотрудники администрации Трампа даже выезжают на обед довольно далеко от Вашингтона, но и здесь им нет-нет да и не везет. Вспомним пресс-секретаря Сару Сандерс, которая "чинно-благородно" зашла с семьей в "Красную курицу", что в Лексингтоне, а там ей взяли и припомнили грешок. Сандерс выступала сторонницей запрета трансгендерам служить в армии США. И все, и вон из ресторана, потому что в нем работает несколько геев! Они, может быть, и не трансгендеры, но им неприятно. Семейству Сары пришлось уйти из ресторана.

Есть чиновники, которые в обстановке притеснения пытаются перейти с пищи физической на пищу духовную, однако и здесь не всем везет. Так, советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон зашел в Вашингтоне в книжный магазин и немедленно узнал, что он – "кусок дерьма". После этого не то что есть – читать забудешь!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!