Пятница, 13-е, или Кошмар на улице Даунинг

Впрочем, Дональд и без таких сюрпризов заставил ее держать в сумочке антидепрессанты, а поблизости – врача. Хватило всего двух реприз, чтобы обратить Мэй в ужас. "Тереза – хороший человек, а Борис Джонсон был бы отличным премьером". И "мягкий Brexit похоронит будущее соглашение Британии и США о свободной торговле". Все. "Морской бой". Ранил. Убил. "Мягкий Brexit" – это то, из-за чего Тереза осталась, а Борис ушел. На этом Трамп мог бы развернуться и улететь обратно. И совсем не в виде воздушного младенца с его лицом, в подгузниках и мобильником в руке.
С этим "До свиданья, неласковый Дональд! Возвращайся скорей в свой US" местные активисты-антитрамписты явно поторопились. У него еще королева в Виндзоре, гольф в Шотландии и Путин в Хельсинки. В смысле, надо же где-то дожить до понедельника. Вот у Мэй и перекантуется. Вообще, кто не знает, что между ними происходит, решит, что они расстаться друг с другом не могут. Два дня в Брюсселе, теперь в Лондоне. Как у Козьмы Пруткова. Три дела трудно остановить, однажды начав. Вкушать вкусную пищу, общаться с приятелем после долгой разлуки и чесать там, где чешется.
А его британские недоброжелатели как ни старались добиться сходства надутого гелием пупса с оригиналом, все равно не доработали. "Малыш" больше соответствовал бы сегодняшнему моменту, надень они на его лицо маску хоккейного вратаря и вручи они ему бензопилу. Да хотя бы "Дружбу". "Дружеский" же визит. В таком образе он и будет являться к ней кошмаром на улицу Даунинг. Во всяком случае, пока она отсюда не съедет.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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