Полезны ли мигранты экономике? В ООН считают, что да

ООН хочет убедить Европу в необходимости продолжить прием мигрантов. Главный аргумент "за"– мигранты стимулируют экономический рост и приносят пользу ВВП. Но аргументы "против", похоже, тоже имеются.

Мигранты спасут мировую экономику. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мигранты являются отличным двигателем роста мирового ВВП. По его словам, 10% мирового внутреннего валового продукта как раз и приходится на мигрантов, которых в мире три процента населения. При этом Гутеррешу не нравится, что многие страны демонизируют мигрантов.

Мигранты действительно могут хорошо стимулировать рост, но эта модель работает не всегда. А когда экономика растет быстрыми темпами и своих рук уже не хватает – редкая картина для современного мира. Ну, и когда потребление растет – здесь тоже есть польза от притока мигрантов. Но и экономистов, убеждающих в обратном влиянии – нагрузке на экономику от чрезмерной миграции – по миру тоже предостаточно.

Кому был адресован посыл генерального секретаря, гадать долго не придется. Совсем недавно страны Евросоюза пытались прийти к консенсусу в своей миграционной политике. Дело не только в том, что от наплыва мигрантов страдают прибрежные страны, которым приходится спасать тонущие корыта с людьми в Средиземном море. Излишнее гостеприимство властей уже сильно надоело и жителям Германии. Меркель чуть не потеряла большинство в бундестаге из-за этого.

После отказа Италии принимать тонущие корабли в своих портах европейцы придумали другой план. Они решили дать еще денег Турции, чтобы мигранты не шли дальше и задерживались там, а также открыть центры по приему беженцев по периметру своих границ, а точнее – в соседних странах. А еще решили организовать транзитные центры для быстрой высылки беженцев. Еще один удар по европейской толерантности – Евросоюзу пришлось отменить обязательные для каждого его участника квоты на прием мигрантов. Потому что мало кто выполнял, а не нравилось многим.

Словом, заявление Антониу Гутерреша явно убедит не всех. Греция, Италия, Испания, к берегам которых направляются лодки с мигрантами, вряд ли нуждаются в дополнительной дешевой рабочей силе – экономический рост оставляет желать лучшего, своих бы людей пристроить. Хотя многие приезжие и не задерживаются в этих странах, а едут туда, куда звала их Меркель. Только далеко не все новоприбывшие хотят в Германии ассимилироваться, учиться, выходить на работу и создавать тот самый ВВП. Избаловали их высокими пособиями, социальной защитой и бесплатными квартирами в немецких городах. Безусловно, помогать людям необходимо, это правильно и человечно. Но перед тем как звать всех в гости, европейцы забыли создать общий механизм и фильтр. Далеко не каждый мигрант – беженец, некоторые просто воспользовались моментом, чтобы уехать не от войны, а на ПМЖ в Европу за европейский же счет. Есть еще бывшие террористы, они тоже не прочь перебраться в Европу – это все мы уже видели в Париже, Каннах и Брюсселе. Нужно ли открывать двери для таких мигрантов и будет ли от них польза? На эти вопросы Гутерреш европейцам вряд ли ответит.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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