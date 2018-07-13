Как бороться с раздражением ЕС? У киевских политиков разные методы

В Верховной раде признают, что Украина всем в Европе надоела. Ситуацию, как ни странно, могут спасти президенты России и США.

Украинские оппозиционеры нашли положительные стороны во встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Одной из тем обсуждения наверняка станет Украина. И это хорошо, потому что всех остальных, во всяком случае, европейцев, этот вопрос уже просто раздражает, уверен депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич.

А к этой встрече, безусловно, будет приковано внимание всего мирового сообщества, и, значит, Минские соглашения снова окажутся на страницах газет. И это, может быть, подстегнет Киев к выполнению договоренностей.

Ведь, как справедливо заметил Шуфрич, никто за украинских политиков это не сделает – принять законы может только Верховная рада, но ей в этом мешает президент.

Тот, в свою очередь, пытается привлечь внимание к стране другим способом. Например, дает наставления Дональду Трампу перед его поездкой в Хельсинки. Сначала он написал в американском журнале, потом, видимо, сказал лично. После саммита НАТО в Брюсселе Петр Алексеевич рассказал, что очень тщательно обсудил с американским коллегой предстоящий саммит Россия – США. По его словам, договорились, что без Украины не примут никаких решений, которые Украины касаются.

По словам Порошенко, с Дональдом Трампом он обсудил и "Северный поток-2". И США, и Украина против этого проекта, правда, по разным причинам. Америка видит в российском газе конкурента своему СПГ, а Киев не хочет терять транзит. Поэтому и предлагает новую схему: Украина, будучи частью Европы, по убеждению Петра Порошенко, должна покупать энергоносители прямо на границе с Россией. Однако для этого пришлось бы разорвать все соглашения с европейскими странами, где оговариваются точки поставки, и перезаключить все заново, с учетом пожеланий Украины.

Интересно, кто сейчас захочет всем этим заниматься, особенно когда хватает гораздо более серьезных вопросов, чем киевские желания? Такими идеями и настойчивыми попытками привлечь внимание Украина, пожалуй, в самом деле, только вызовет еще большее раздражение.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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