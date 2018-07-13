Как бороться с раздражением ЕС? У киевских политиков разные методы

Украинские оппозиционеры нашли положительные стороны во встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Одной из тем обсуждения наверняка станет Украина. И это хорошо, потому что всех остальных, во всяком случае, европейцев, этот вопрос уже просто раздражает, уверен депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич.
Ведь, как справедливо заметил Шуфрич, никто за украинских политиков это не сделает – принять законы может только Верховная рада, но ей в этом мешает президент.
Тот, в свою очередь, пытается привлечь внимание к стране другим способом. Например, дает наставления Дональду Трампу перед его поездкой в Хельсинки. Сначала он написал в американском журнале, потом, видимо, сказал лично. После саммита НАТО в Брюсселе Петр Алексеевич рассказал, что очень тщательно обсудил с американским коллегой предстоящий саммит Россия – США. По его словам, договорились, что без Украины не примут никаких решений, которые Украины касаются.
Интересно, кто сейчас захочет всем этим заниматься, особенно когда хватает гораздо более серьезных вопросов, чем киевские желания? Такими идеями и настойчивыми попытками привлечь внимание Украина, пожалуй, в самом деле, только вызовет еще большее раздражение.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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